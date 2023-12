Bilan la voce grossa e Brescia espugna il PalaBigi

Gara da play off quella dell’anticipo della 12° gara di regular season, partita sempre in equilibrio con Brescia che ha la meglio su Reggio Emilia solo nel finale. L’ultimo quarto da 7-16 sancisce la vittoria della capolista che ha dovuto sudare le proverbiali 7 camice per continuare a comandare la classifica del massimo campionato. Vero mattatore della serata è stato Milo Bilan che coo i suoi 24 punti è stato decisamente il fattore in più per questa Brescia. Reggio dal canto suo con un Gallowey iper marcato si è dovuta riversare su Hervey, 17, Weber 15 e Smith 14.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Gallowey, Faye, Vitali

Germani : Christon, Bilan, Della Valle, Petrucelli, Akele

Primo quarto : Avvio dalle polveri bagnate per ambo le squadre, 3-2 dopo 3 minuti di gioco, Hervey con 4 punti allunga il divario per Reggio 7-2. Brescia si affida a Petrucelli che infila 6 punti di fila, in mezzo la tripla di Gallowey. Sorpasso Brescia con la schiacciata di Bilan, rimette le cose a posto Gallowey con gioco da 2+1 per il 15-13. Pari a quota 15 con il canestro di Massimburg a 3 minuti dalla fine, Smith con il suo primo canestro riporta avanti Reggio ma nuovo pari con il canestro in entrata di Christon. Finale di quarto con Atkins che mette i 2 liberi a 17” dalla fine, ma Massinburg sulla sirena infila la tripla del 22-23.

Secondo quarto : In apertura di quarto dopo i primi canesri di Grant e Cobbins si infortuna Smith ad una caviglia e deve lasciare il campo. Webber firma il + 4 reggiano con 4 punti tutti suoi, ma ci pensa il solito Massimburg con una tripla dalla punta per il 29-28. Dopo il tecnico a Magro che frutta solo un punto a Reggio, Akele inchioda il 30 pari al 13° di gioco. Primo allungo Brescia tutto firmato da Bila che con 2 canestri in fotocopia porta Bresca al + 4, Vitali interrompe solo per poco l’inerzia ma ancora Bila con 2 canestri porta Brescia al +8 (32-40), minuto obbligato per Priftis. Sia Reggio che Brescia non capitalizzano gli errori avversari e il solo Webber trova la via del canestro per il 36-40 a 1’28” dalla fine, minuto per Magro. Finale con Uglietti che trova sulla sirena dei 24 secondi il meno 2, Bilan non smette di segnare e riporta 4 le lunghezze di vantaggio, nell’ultima azione a 7 secondi dalla fine il tiro di Hervey si ferma sul ferro per il 38-42 finale.

Terzo quarto: Avvio tutto di marca bresciana con canestri molto facili di Christon, Akele e Bilan, Reggio risponde con Atkins e Hervey per il 44-51. Gallowey in entrata riporta a 5 punti di svantaggio per Reggio ma ancora il solito Bilan, già 18 i suoi punti, a portare a 7 le lunghezze di vantaggio per gli ospiti. Break Reggio Emilia con 3 liberi di Hervey e 2 puntoi in contropiede di Webber, minuto per Magro, 51-53. 2 palle perse in attacco da Brescia consentono a Reggio di trovare il pareggio con il rientrante Smith, ma l’immmarcabile Bilan riporta avanti i suoi. Animi caldi con fallo tecnico a Petrucelli e tecnico a Webber, 54-57. Gara spettacolare con le squadre si affrontano a viso aperto in questo finale di quarto, ne ha la meglio Reggio grazie alle 2 trilpe di Smith che fissano il risultato sul 63-61.

2 liberi di Petrucelli riportano a 2 soli punti il divario tra le squadre. A metà quarto torna in vantaggio Brescia con la tripla di Petrucelli e minuto per Priftis, 67-68. Allungo per Brescia che trova in Gabriel il terminale per una tripla importante 67-72 a 2 minuti dalla fine. Hervey infila la tripla del meno 2 Reggio, 40 secondi alla fine, il canestro di Bilan con fallo sancisce la vittoria di Brescia per 70-77.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – GERMANI BRESCIA 70-77 ( 22-23,38-42,63-61 )

Unahotels : Weber 15,Camara , Cipolla ,Hervey 17,Gallowey 9, Faye , Smith 14, Uglietti 4 ,Atkins 6 ,Vitali 2 ,Grant 3,Chillo . Allenatore Dimitris Priftis

Germani : Christon 8 ,Gabriel 5 ,Bilan 24 ,Burnell 4 ,Massinburg 10 ,Della Valle 8,Petrucelli 13,Cobbins 3,Cournooh ,Akele 2,Porto . Allenatore Alessandro Magro

Arbitri : Grigioni, Borgo, Dori