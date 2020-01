Bologna trionfa nel “derby” tra le due Virtus

Ennesima sconfitta per la Virtus Roma, che può poco o niente contro una Bologna davvero bellissima da vedere. I ragazzi di coach Bucchi resistono sono due minuti, e poi sprofondano, per l’ennesima volta, in un vortice di errori e scelte sbagliate da cui non si riprendono più. Alle V nere basta davvero poco per dominare, e si accontenta di un Teodosic che non fa grandi numeri, sostituito da un sempre splendido Marcovic, ma anche da ottime prove di Weems, Ricci e Baldi Rossi. Altro discorso in casa Roma, dove sono in pochi davvero a salvarsi: Kyzlink si impegna ed è tra i meno peggio, White nel complesso fa un buon esordio, Alibegovic fa vedere qualcosa di positivo, Buford ci prova, soprattutto nel primo tempo, ma i bocciati sono decisamente più dei promossi. Da dimenticare la prova di Dyson, ancora una volta una sorta di fantasma in campo, inguardabile Jefferson che fatica enormemente da entrambi i lati del campo, per niente incisivi Baldasso, Rullo e Pini. Quello che impressiona, più che altro, è il non aver nemmeno provato a giocarsela, uno schema che inizia a ripetersi un po’ troppo spesso per i capitolini e che sta diventando più che il caso di una “serata no”. Peccato, perchè la cornice di pubblico stasera era proprio quella delle grandi occasioni: 7750 spettatori – attirati sicuramente anche dalla possibilità di vedere dal vivo un fuoriclasse come Teodosic – hanno colorato tutti gli anelli del Palazzo dello Sport, terzo compreso che non si vedeva pieno da un bel po’. Un colpo d’occhio notevole e piacevole, per un’occasione decisamente sprecata.

I QUINTETTI

Virtus Roma: Alibegovic, Dyson, Jefferson, Buford, Kyzlink

Virtus Bologna: Markovic, Ricci, Gamble, Cournooh, Weems

IL COMMENTO

Inizio deciso e aggressivo per la Virtus Roma, con un 9-0 parziale aperto due minuti di gioco guidato da un Alibegovic che inizia con una schiacciata di potenza. Bologna risponde con un contro parziale di Weems, Ricci e Teodosic che riequilibra la gara e porta le due Virtus in parità. Calano le percentuali di Roma al tiro, mentre per gli ospiti è un crescendo di precisione che ribalta l’inerzia inizialmente nelle mani dei padroni di casa (14-22 al 10′). Bastano due minuti a Marcovic e compagni a doppiare la squadra di Bucchi, che non riesce a trovare nessun tipo di soluzione per andare a canestro e sprofonda fino a venti lunghezze di svantaggio. Alibegovic e Kyzlink riescono a dare qualche segnale positivo e recuperare qualche punto, ma non basta a contenere il dominio bianco-nero (29-50 al 20′). Gli appena 31 punti segnati da Roma a metà del terzo periodo la dicono lunga sull’andamento della gara, ma arriva un colpo di scena a svegliare i quasi 8000 del Palazzo dello Sport, un guizzo di vita che, con un parziale di 14-0, porta i padroni di casa a rendere più dignitoso uno svantaggio che ha toccato anche i trenta punti (50-71 al 30′). Non basta chiaramente a recuperare una gara che nel quarto periodo ha ben poco da raccontare ancora, e che vede i bolognesi trionfare per 68-97.

Virtus Roma: Cusenza NE, Alibegovic 14, Rullo 0, Dyson 7, Baldasso 0, White 16, Pini 5, Farley NE, Spinosa NE, Jefferson 5, Buford 8, Kyzlink 13, All. Bucchi

Virtus Bologna: Gaines 7, Deri NE, Pajola 5, Baldi Rossi 12, Markovic 11, Ricci 12, Delia 9, Cournooh 6, Weems 14, Nikolic 5, Teodosic 9, Gamble 7, All. Djordjevic