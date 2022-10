Brescia, che fatica. Non brilla ma supera Scafati all’overtime

Ben oltre il limite della sofferenza prevista, Brescia ha ragione di Scafati dopo aver rischiato di incontrare l’abisso. Non brilla la Germani, con tante cose ancora da sistemare e con un pizzico di fortuna, aiutata anche da una terna permissiva, riesce a portare all’overtime una partita che sembrava sfuggita sulla tripla di Monaldi. Ripresa e portata a casa, non senza patemi, nei 5 minuti extra di gioco. Scafati gioca per vincere, con sfrotatezza, voglia e grinta difensiva. Si scontra contro la premiata ditta Petrucelli-Della Valle, con il primo MVP di serata con 19 punti, il secondo con 20 a referto. Brescia tira male da tre punti (20%) ma manda a bersaglio le bombe decisive e punisce le troppe palle perse dei campani (24), ai quali non basta un super Lamb (19) e un ottimo trio italiano composto da Rossati, Monaldi e Landi. I gialloblu giocano a testa alta e accarezzano il sogno della prima storica vittoria in serie a dal loro ritorno, ma tornano con i piedi per terra consapevoli delle proprie qualità: servirebbe più freddezza nei momenti decisivi, cosa che viene anche con esperienze come la partita di stasera. Steccano Thompson e Stone, mentre da Henry è lecito aspettarsi qualcosa in più. Nella Germani, che va sotto in modo preoccupante a rimbalzo ( male Massinburg, per ora oggetto misterioso, con Caupain che in regia deve prendersi qualche rischio in più. Responsabilità se le deve prendere anche la panchina, il cui unico membro sufficiente oggi è Akele. Il PalaLeonessa comunque esulta, al termine di una sfida all’insegna del massimo equilibrio.

Prossima settimana per Brescia trasferta a Brindisi. Scafati ospiterà Verona.

Quintetto Brescia: Caupain, Massinburg, Petrucelli, Gabriel, Burns

Quintetto Scafati: Rossato, Stone, Henry, Pinkins, Thompson

Inizio difficile per gli attacchi (4-5 al 5′). Scafati ha problemi di falli ma Brescia non ne approfitta, andando sdotto di 4 sulla bomba mandata a segno da Henry. Reazione Germani con un break 6-0 per riprendersi il vantaggio, subito perso per mano di Monaldi. Brescia conduce grazie ai punti di Della Valle, partito insolitamente dalla panchina. Scafati non molla e rientra con l’ottimo Monaldi e l’appoggio di Lamb sulla sirena, impattando sul 16-16 al 10′.

Brescia sfrutta la maggior fisicità, gli ospiti il tiro da tre punti. Della Valle commette presto il suo secondo, Thompson il suo terzo, con la Leonessa che mantiene la testa della sfida (23-19 al 13′) senza però mai sfondare. Ci prova Moss a dare la carica con un jumper dei suoi, seguito poi da Caupain che prova a mettere il turbo in penetrazione per il massimo vantaggio locale (29-21). Reazione della Givova con Landi, buona prova fin qui, e Rossato e griffare un break 5-0 che spinge coach Magro a fermare il gioco (29-26). Si rientra in campo e Pinkins segna la tripla del pareggio, con Brescia che non segna per molti minuti: lo segue Lamb e i viaggianti sono di nuovo avanti. 37-36 all’intervallo lungo.

Pinkins apre le segnature del secondo tempo. Meglio Scafati in questa fase, la quale comincia a prendere terreno nel pitturato e difende in modo fisico e grintoso. La Givova piazza un 5-0 in e si riporta sul +4 (37-41 al 23′). Brescia in rottura prolungata in attacco, fatica tantissimo a trovare il canestro, ma alla fine si sblocca con Petrucelli dall’arco. 43-43 a metà terza frazione, con la Leonessa che prova ad alzare i giri del motore, con la tripla di Della Valle che riporta avanti i lombardi (43-46). Si segna poco nella seconda parte di periodo, con la penultima sirena che giunge sul punteggio di 55-55.

Gran bomba di Landi, con Scafati ancora avanti, alla quale risponde Akele. Match ancora equilibratissimo, com òe difese che prevalgono sugli attacchi, anche se Brescia non riesce a dare la spallata decisiva per scappare nei minuti finali. Della Valle sblocca l’empasse dall’arco, riportando avanti Brescia (63-60 al 35′). Lo segue Petrucelli e ora Brescia tenta la fuga con un parziale 7-0 prontamente fermato da Rossato. La Leonessa tiene il vantaggio ma spreca qualche occasione di troppo soprattutto dalla lunetta (66-64 al 37′). Stone si inventa un gran assist per Thompson, che segna e subisce il fallo, segnando il libero riporta avanti i compagni gialloblu. Della Valle riporta avanti i locali con un 3/3 guadagnato d’esperienza ai liberi, ma risponde Pinkins, che segna una bomba pesantissima. Brescia consegna la palla della staffa a Scafati, che viene sprecata: la Germani ha così la palla dela possibile vittoria, la affida a Odiase che segna con fallo. Canestro fondamentale del lungo lombardo, che riporta avanti Brescia (72-70 al 39′). Scafati ha ancora una possibilità, Lamb sbaglia ma Scafati cattura il rimbalzo, palla che va fuori da Monaldi che si alza da tre segna! Vantaggio Scafati con 5″ da giocare: Brescia rimette in gioco e guadagna un libero molto dubbio su Henry, che commette fallo sulla rimessa su Gabriel. L’ala bresciana realizza e pareggia (73-73), il successivo tiro non entra e si va all’overtime.

Petrucelli dai liberi fa 2/2 ad inizio overtime. 77-74 al 42′, ampliato da un Petrucelli scatenato, che appoggia il +5 Brescia. Rossato accorcia ma Gabriel sgancia una tripla importante per le sorti del match (82-76 al 44′). Poco più di un minuto da giocare, Lamb accorcia sempre dall’arco, Brescia non chiude la gara e così i campani hanno la palla per pareggiare. Azione che si risolve con Lamb che appoggia al vetro un canestro di fatto inutile. Finale: 82-81.

Germani Brescia vs Givova Scafati 82-81 dts (16-16; 37-36; 55-55; 73-73)

Brescia: Gabriel 8, Massinburg 5, Della Valle 20, Caupain 4, Petrucelli 19, Cobbins 6, Odiase 10, Burns 0, Cournooh 0, Laquintana 2, Moss 2, Akele 6. All: Magro

Scafati: Lamb 19, Thompson 6, Pinkins 13, De Laurentiis 3, Landi 10, Rossato 7, Henry 11, Monaldi 9, Ikangi 3, Stone 0. All: Rossi

MVP Basketinside: John Petrucelli