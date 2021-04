Il settimo ko consecutivo di Brescia era ampiamente pronosticato, ma c’è modo e modo di perdere. La Dinamo Sassari batte la Germani nei primi 120″ di gara, mettendo in luce la pochezza del gioco dei lombardi. Orfani di Luca Vitali, i padroni di casa giocano un primo quarto da dimenticare, che di fatto decide il match. A nulla servono le due frazioni seguenti, giocate quantomeno dignitosamente dai ragazzi di Buscaglia: il gap accumulato nei primi minuti è troppo ampio, sia numericamente che, soprattutto, mentalmente. Al classico problema offensivo, una difficoltà clamorosa a costruire gioco, si aggiunge una difesa gravemente insufficiente: Burns e Willis sono disastrosi a rimbalzo e nel contenere Sassari in quello che è il suo maggior fondamentale, ovvero il gioco in post. Sia Happ che Bilan sono scatenati, ma il vero MVP è Burnell, che chiude in doppia doppia (14 punti, 12 rimbalzi) una gara ben giocata dagli uomini di Pozzecco. Cinque uomini in doppia cifra (ai tre precendenti si aggiungono Spissu e Bendzius) ed ecco che il Banco si rilancia in campionato dopo gli ultimi tre ko consecutivi. Il dominio a rimbalzo e le migliori percentuali contrastano le maggiori palle perse: Brescia infatti tira con un orribile 24% dall’arco, con il solo Kalinoski a salvarsi. Sassari guida dal primo all’ultimo minuto, con, tra le file di Brescia, Willis e Burns aiutano in attacco ma sono dannosi in modo più che proporzionale nella propria metà campo, con il secondo alle prese anche con problemi di falli. Chery e Crawford sono sostanzialmente dei non-fattori, come ormai accade da diverse settimane: loro due sono le vere delusioni del roster bresciano, non solo in quest lunch match, ma nella stagione. Bortolani (che si accende in garbage time) e Sacchetti fanno il loro senza incidere, mentre Wilson e Moss steccano, con il primo che scalda la panchina per quasi tutta la contesa. La classifica ci restituisce una Sassari che consolida il quinto posto in attesa di Treviso, ma la vera zona calda è in coda al gruppo, con Brescia che mai come oggi vede l’abisso della retrocessione: uno scenario francamente impronosticabile non solo ad ottobre ma anche solamente un mese fa.

Quintetto Brescia: Chery, Kalinoski, Moss, Willis, Burns

Quintetto Sassari: Spissu, Gentile, Burnell, Bendzius, Bilan

Partenza a razzo del Banco di Sardegna, che apre la gara con un 14-0 di parziale ispirati da uno Spissu scatenato. Brescia già in difficoltà si affida a Kalinoski per tornare a -7. Sassari però tiene il controllo del ritmo e del pitturato: Bilan e Happ abusano dei lunghi avversari, sia in post che a rimbalzo, ridando 13 lunghezze di margine ai viaggianti. La Leonessa in difficoltà chiude il primo quarto 16-29, in grande affanno soprattutto nel trovare soluzioni comode al tiro.

Seconda frazione più equilibrata, con Brescia leggermente più in fiducia anche grazie a qualche buona sortita di Crawford. In difesa però la situazione è critica: Burns e Willis non riescono a difendere in maniera ottimale. Nonostante ciò, il canestro di Bortolani vale il -10 a metà quarto (33-43). Sassari cerca di gestire ma Brescia trova punti veloci, anche grazie a qualche pallone perso da Sassari in maniera banale. La Dinamo riesce tuttavia a concludere il primo tempo avanti in doppia cifra grazie a un solido Burnell, dopo che Brescia aveva toccato il -9 con Burns. 42-53 all’intervallo.

Bortolani apre la ripresa dalla lunetta, la risposta arriva subito da Gentile dall’arco. La partita prosegue sui binari dell’equilibrio, con la Leonessa che prova a rimanere in gara con non poca fatica. Sassari punisce soprattutto in transizione e con il solito Bilan (51-63 al 25′). Sale in cattedra anche Bendzius, che dall’arco è quasi una sentenza: bomba del +15, massimo vantaggio fin qui per i sardi (51-66). La gara ora è saldamente nelle mani degli ospiti, che continuano a scappare con Burnell, assolutamente dominante spalle a canestro. Brescia invece non segna mai, come al solito, scivolando a -19 (51-70 al 28′). Disastro totale per la Germani, che di fatto per ora vede la sua gara andare “a sud”. Terzo quarto si chiude sul 57-74.

Quarto periodo che si gioca solamente per regolamento, a gara ampiamente chiusa. Brescia non riesce mai a dare la sensazione di poter rientrare e infatti non lo fa, rimanendo sempre oltre i 15 punti di distacco dai rivali. La banda di Pozzecco gestisce al meglio la gara e porta a casa il risultato positivo sul punteggio di 82-94.

Germani Brescia vs Banco di Sardegna Sassari 82-94 (16-29; 42-53; 57-74)

Brescia: Chery 6, Kalinoski 16, Moss 3, Willis 22, Burns 10, Bortolani 11, Crawford 10, Wilsn 2, Parrillo 0, Sacchetti 2, Bertini n.e., Vitali n.e. All: Buscaglia

Sassari: Burnell 14, Spissu 11, Gentile 6, Bendzius 20, Biln 14, Katic 7, Treier 4, Happ 10, Kruslin 8, Chessa n.e., Re n.e., Gandini n.e. All: Pozzecco

MVP Basketinside: Jason Burnell, che in una gara solida di Sassari spicca soprattutto nel lavoro sporco e nella voglia di lottare a rimbalzo. Nei meccanismi di Pozzecco è molto importante.