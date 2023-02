Brescia, in campionato è crisi nera. I nervi non bastano per superare Sassari

Il sesto ko di fila in campionato della Germani, quello con cui la Leonessa saluta definitivamente il treno playoff, matura a causa di un primo tempo disastroso della Germani. Brescia va sotto anche di 15 contro una Sassari solida e lucida mentalmente, chiude a -10 il primo tempo e non riesce, in un secondo giocato con nervi e cuore, a ribaltare il risultato. La lucidità della Dinamo è da spavento, con i sardi a centrare la terza vittoria consecutiva che rilancia gli isolani nelle parti alte della classifica. Nella partita che segna il definitivo ritorno in campo di Petrucelli, Brescia paga le buone percentuali dall’arco degli avversari (47%), oltre che una gran prova della coppia Dowe-Bendzius (22+13, Bendzius anche 7 rimbalzi), aiutati da Kruslin (16), con il primo indiscusso MVP della contesa aggiungendo 6 rimbalzi e 5 assist per 31 di valutazione. La Leonessa ci prova ma nel primo tempo è brutta, disorganizzata e senza idee in attacco, e in difesa la musica non è tanto migliore. Pessima la difesa perimetrale messa in campo da Brescia, che si fa bucare con una facilità disarmante sui pick&roll centrali. Nel secondo tempo Magro, che aveva nuovamente ed ostinatamente usato tutti i 12 giocatori nei primi 20′ di gioco, asciuga le rotazioni cogliendo discreti frutti, ma insufficienti a portare a casa il successo. Brescia si trova anche a un possesso di distacco ma non riesce mai a mettere il naso avanti e soccombe sotto i colpi della pemiata ditta sopra citata. Stecca terribilmente Odiase, alla peggior prova in maglia Brescia, e il trio Della Valle-Gabriel-Petrucelli (57 punti combinati) non è adeguatamente supportato da una panchina che fa più danni che altro, con Taylor, Massinburg e Cournooh che chiudono con valutazione negativa. Da segnalare invece, per Sassari, la prova positiva di Gentile, fndamentale nel primo tempo, e di Stephens in doppia cifra per valutazione. Per i lombardi è la sesta sconfitta consecutiva in campionato, numeri mai visti nella gestione Bragaglio-Bonetti prima e in quella Ferrari poi. Per la Leonessa è definitivamente venuto il momento di smettere di guardare avanti in classifica, e iniziare a guadare dietro per puntare a un obiettivo che a questo punto inizia a diventare reale, ovvero la salvezza.

La LegaBasket si ferma il prossimo weekend per dar spazio alla Coppa Italia e alla pausa nazionali. Riprenderà a marzo, con Sassari che ospiterà Venezia mentre la Leonessa giocherà a Trento.

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Quintetto Sassari: Dowe, Kruslin, Jones, Bendzius, Stephens

Stephens apre le marcature con un canestro più libero supplementare, cnon Sassari che parte alla grande con un 5-0. Brescia fatica in attacco nei primi possessi, va sotto di 6 sulla tripla di Bendzius e cerca la reazione con la difesa e i punti Gabriel (8-10 al 4′). La Dinamo risponde subito con i punti di Burnell e Stephens a dare il massimo +7 (8-15), che spinge Brescia al timeout. Magro si affida al ritorno di Petrucelli per smuovere un attacco bresciano che appare scarno. La Leonessa non brilla nemmeno in difesa e a rimbalzo, e Sassari allunga con un break 5-0 sulla doppia cifra di vantaggio con la bomba, la seconda in serata, di Gentile (15-25). 17-25 alla fine del primo periodo.

Cournooh manda a bersaglio la tripla del -5 ad inizio seconda frazione, con Treier che ripaga l’ex Vanoli della stessa moneta al possesso successivo. Gentile scatenato ritocca il massimo vantaggio dalla lunetta (20-32 al 13′). Sassari gioca al doppio della valocità ed allunga con la tripla ancora di Gentile sul +15, con la Leonessa che ora è alle corde e sbaglia tiri aperti che in una situazione del genere andrebbero messi. Sassari in totale controllo trova altri due punti con Stephens, in questo momento dominante nel pitturato, per tornare a +15. Risposta immediata di Brescia con Nikolic e Gabriel ad accorciare con due canestri e un libero (27-37). Timeout Sassari ma ora Brescia ritrova fluidità in attacco e Della Valle allunga il parziale a 8-0 per la formazione di casa, che torna a -7 (30-37). Brescia torna a -6 ma Sassari è in serata di grazia dall’arco, mandando a segno altri due tiri pesanti con Dowe e Kruslin per il nuovo +12 Dinamo. Reazione affidata a Gabriel che manda le squadre al riposo sul 36-46.

Della Valle inaugura la ripresa, ma Sassari riprende da dove aveva lasciato, ovvero con l’ottima efficienza dall’arco, per tornare a -11 (40-51). Si segna poco nella prima parte di terzo quarto, con la Leonessa che tenta una rimonta rosicchiando punto su punto: la tripla dall’angolo di Della Valle vale il -5 (49-54) e costringe coach Bucchi a fermare il gioco. Si gioca a ritmo superiore ora, ma la Dinamo ha un po’ esaurito l’estro offensivo del primo tempo, con le percentuali dei sardi che inevitabilmente si abbassano. E la Germani si avvicina: lo fa con i liberi di Gabriel prima (51-54), e con la tripla di Petrucelli poi (54-56). Gara riaperta da Brescia, ma gli ospiti rispondono con un break 6-0 griffato Kruslin e dal libero di Jones (54-62). Lo stesso Jones poco dopo commette in attacco il suo quinto fallo, con la sua gara che termina anzitempo. 58-66 alla penultima sirena.

Petrucelli ricuce a -4 il gap tra le squadre (62-66) e infiamma di nuovo il pubblico di casa. Leonessa si trova anche a -2 ma, come spesso accaduto fin qui, viene ricacciata indietro dalla bimane di Stephens e dalla tripla di Dowe (64-71). Timeout coach Magro, con i suoi ora in debito d’ossigeno, con Odiase che lascia sul piatto liberi importanti, ma segna il -4 (67-71). I punteggi si muovono lentamente, ma Nikolic arma la mano dall’arco per la bomba del 70-71 al 36′. Risponde subito Bendzius da campione, sempre dalla distanza (70-74). Ora è una sfida punto a punto ma Sassari ha i nervi molto saldi nel gestire la rimonta bresciana, che non si materializza mai fino in fondo. I viaggianti gestiscono e sono ancora avanti con 3′ da giocare (72-77). Gabriel segna un canestro più fallo che accorcia la distanza un solo possesso di distanza (77-79). Risponde il solito Dowe dalla lunetta, e poi arma la mano di Bendzius per la tripla della staffa. 80-93 il finale.

Germani Brescia vs Banco di Sardegna Sassari 80-93 (17-25; 36-46; 58-66)

Brescia: Gabriel 18, Della Valle 23, Petrucelli 16, Odiase 5, Cournooh 3, Massinburg 2, Nikolic 7, Taylor 0, Burns 0, Laquintana 0, Moss 2, Akele 4. All: Magro

Sassari: Robinson 5, Dowe 22, Kruslin 16, Nebdzius 13, Diop 8, Jones 5, Treier 3, Chessa 0, Stephens 7, Gentile 11, Raspino n.e., Devecchi n.e. All: Bucchi

MVP Basketinside: Chris Dowe, non fa rimpiangere un Robinson ancora a mezzo servizio e dimostra di essere un gran giocatore. I 31 di valutazione e la totale leadership della squadra in attacco di stasera sono lì a dimostrarlo.