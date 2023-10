Brescia non sbaglia e continua a correre. Napoli superata per il terzo successo di fila

Cattiva e letale. La Germani Brescia segue in scia Venezia, rimanendo a punteggio pieno in testa alla classifica del campionato di LBA. La miglior partenza dai tempi della stagione 17/18 è eguagliata, battendo una Gevi Napoli davvero troppo molle in difesa per sperare di portare a casa il colpo grosso. La formazione campana se la gioca in attacco, ma non è in grado di reggere il confronto fisico con la formazione lombarda, soprattutto nel pitturato. Brescia vince nonostante un disastroso 13% dall’arco: lo fa guidando per la maggior parte dei minuti, nonostante la gara sia in equilibrio fino a fine terzo periodo. Nell’ultimo periodo la Leonessa stringe le maglie difensive, costringendo i viaggianti a soli 14 punti, molti dei quali segnati quando i buoi erano già scappati dalla stalla. Grande prova per i lombardi, che rimontano dal -7 e dal momento di difficoltà patito prima della pausa lunga, e si godono un Bilan formato MVP: il centro croato va in doppia doppia, con 15 punti, 14 rimbalzi, a cui aggiunge 4 assist per 29 di valutazione. Nella Leonessa brilla Della Valle in regia, mentre vanno in doppia cifra sia Petrucelli (12) che Burnell (15). La Germani vince il confronto a rimbalzo (44 a 34), perde meno palloni e chiude a 23 assist di squadra, sintomo di ottimo gioco e di una gara giocata con concentrazione, idee chiare e lucidità. Ad aiutare c’è una Napoli piuttosto lacunosa in difesa: la Gevi si affida al trio Pullen-Ennis-Owens, con quest’ultimo tanto bravo in attacco e a rimbalzo quanto dannoso in difesa. La scelta di raddoppiare il portatore di palla non paga per Napoli, che non riesce a vincere nonostante la doppia cifra anche di Sokolowski e Lever, entrambi a 11 punti segnati. Vittoria meritata per Brescia, che sfrutta al meglio la giornata al tiro non ottimale di Pullen e Subcic su tutte, mentre Jaworski non punge ed è condizionato dai falli.

Prossima gara per Brescia in trasferta a Pistoia, mentre Napoli ospiterà Brindisi per riprendere l’ottimo cammino di questo inizio stagione

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Bilan

Quintetto Napoli: Pullen, Ennis, Sokolowski, Zubcic, Owens

Partenza con pochi canestri, zero per Napoli nei primi 3′ di gioco, con Brescia che apre la gara 6-0 grazie ai centimetri di Bilan. Ci pensa Sokolowski dall’arco a sbloccare la squadra ospite, mandando a bersaglio due tiri pesanti di fila. La Gevi raddoppia Bilan sotto canestro, con il centro croato che continua a far correre il suo score personale (11-6 al 5′). Risposta Napoli affidata a Ennis, con Jaworski che va in fondo a griffare un break 6-0 con cui i viaggianti trovano il primo vantaggio della gara (11-12), costringendo Brescia al timeout. Owens amplia il parziale a 8-0 con un tap-in a rimbalzo, ma Della Valle lo ferma e la Leonessa ritorna in parità (15-15 al 9′). 23-22 alla fine del primo quarto, con Akele che inchioda sulla sirena il nuovo vantaggio bresciano.

Bella partenza di Brescia nel secondo quarto, con due canestri di fila di Akele e Massinburg (27-22). Napoli reagisce con un Lever fin qui infallibile dall’arco: infila due bombe consevcutive e ridà il vantaggio ai suoi (27-28). Passano diversi minuti in cui non segna nessuno, ma è Napoli a girare meglio sui due lati del campo, con Pullen che si accende e porta i suoi sul +5 (27-32 al 15′). Parziale 10-0 per i campani, fermato dal jumper dalla media di Gabriel. Pullen amplia il massimo vantaggio per i suoi a +7 (29-36), con Brescia che non riesce più a segnare e a trovare il canestro con facilità, soprattutto dall’arco. Ci pensa Massinburg a dare una sveglia all’ambiente con 5 punti in fila, seguito da Bilan per il 7-0 che vale il nuovo vantaggio (36-36). 41-38 all’intervallo.

Una tripla a testa per riprendere la gara nella ripresa. Ennis ne manda a segno un’altra per riportare avanti i suoi, con le difese piuttosto ferme e bucate dagli attacchi. Napoli lavora bene nel pitturato, conquistando diverse seconde opportunità per trovare punti extra. Brescia soffre a rimbalzo ma riesce a tenere il comando delle operazioni, con la coppia Petrucelli–Christon che si accende e cala un bel break 8-2 a tornare sul +5 (52-47) a metà terza frazione e costringendo coach Milicic a fermare il gioco. Owens non difende bene, soffrendo su Bilan e Cobbins, più abili a smarcarsi e farsi trovare dagli esterni bresciani: l’ex Varese compensa in attacco, dove si carica la Gevi sulle spalle e la riporta a -1 (54-53 al 27′). 59-57 è il punteggio al suono della penultima sirena.

I primi due dell’ultimo periodo sono dalla lunetta, di Massinburg. Leonessa più pimpante, trova altri due punti con Burnell e imposta la fuga decisiva, con l’ulteriore appoggio con contatto di Massinburg a far volare i suoi sul +8 (65-57 al 33′). Timeout Napoli, con coach Milicic che rimette Pullen per tentare di restare in scia di una Leonessa che in questa fase difende forte e muove bene la palla. Owens segna il primo punto dei partenopei dopo 4′ abbondanti dell’ultimo quarto, chiudendo il parziale bresciano di 6-0. Ma la Germani è in palla, trova 3 punti di Gabriel per il massimo vantaggio di serata (70-60 al 37′). Napoli non molla, con Pullen e Ennis che ispirano una nuova reazione ospite, che sfruttano bene due leggerezze difensive bresciane, che non riesce a chiudere la gara e spinge coach Magro a richiamare un timeout (72-67 al 38′). Gara aperta, anche perchè la Germani perde palla e Sokolowski appoggia il -3 Napoli, ma la reazione bresciana è veemente: Burnell viene dimenticato solo in area per due possessi consecutivi e punisce: 4 punti che chiudono la gara (76-69). Il finale recita 80-71.

Germani Brescia vs Gevi Napoli Basket 80-71 (23-22; 41-38; 59-57)

Brescia: Christon 6, Della Valle 8, Petrucelli 12, Burnell 15, Bilan 15, Massinburg 11, Cobbins 4, Cournooh 0, Akele 4, Gabriel 5, Porto n.e., Tanfoglio n.e. All: Magro

Napoli: Pullen 12, Ennis 13, Zubcic 6, Jaworski 5, Owens 11, De Nicolao 2, Lever 11, Sokolowski 11, Mabor Dut Biar 0, Ebeling 0, Bamba n.e., Grassi n.e. All: Milicic

MVP Basketinside: MiIro Bilan, che domina con 29 di valutazione ed è un enigma irrisolvibile per Napoli. Prestazione che va al di là dei numeri, già descritti in precedenza: a Brescia un centro così, negli ultimi anni, non si è mai visto.