Brescia oltre le assenze. La miglior prova stagionale schianta la Gevi Napoli

La miglior prova stagionale Brescia la confeziona in una fredda e piovosa domenica di dicembre. La formazione di coach Magro, senza Caupain e Petrucelli infortunati, passeggia su una GEVI Napoli troppo brutta per essere vera. Mai in gara la formazione partenopea, che viene schiacciata da una Germani perfetta in ogni aspetto del gioco: ottime percentuali per la squadra di coach Alessandro Magro, che costruisce la sua vittoria soprattutto sull’ottimo giro palla, decisioni veloci e un dominio a rimbalzo assoluto (48/31). In questo senso è dominante Kenny Gabriel, MVP della serata, protagonista di un terzo quarto in cui segna ogni volta che alza la mano ed è onnipresente sul parquet (16 punti, 5 rimbalzi, 18 valutazione). Molte più responsabilità date alle seconde linee per Brescia, che si gode la super prestazione di Massinburg, decisivo a scavare nel terzo periodo il gap decisivo: l’ex Limoges dà spettacolo e dimostra che un posto in questa squadra se lo merita, eccome: per lui alla fine solo 24 punti. In doppia cifra anche Della Valle (16 per lui), mentre da segnalare anche un Odiase da 18 di valutazione in soli 16′ di gioco (8 punti, 10 rimbalzi). Solide anche le prove di Cournooh, specie in cabina di regia (9 assist, career high), Cobbins e Moss. Da segnalare anche gli esordi per i giovani Tanfoglio, classe 2005, e Ghidini, classe 2006. Per Napoli, orfana di Johnson, non bastano le buone prove di Williams, di gran lunga il meno peggio dei suoi (17 e 8 rimbalzi) e Howard (12 punti, 5 rimbalzi, 5 assist) per sperare di impensierire una Leonessa che gioca sul velluto, cogliendo la terza vittoria di fila in campionato. Ottima prova anche di Zanotti in uscita dalla panchina (12), in doppia cifra anche un opaco Michineau (11). Flop totale di Davis, condizionato dai falli commessi e troppo fuori dalla gara, e di Uglietti, impreciso al tiro e troppo nervoso, come il suo coach, espulso nel corso della terza frazione. Voltare subito pagina è una priorità per i partenopei, al secondo stop consecutivo, che non hanno mostrato la grinta che li ha contraddistinti fin qui, nella vittoria e nella sconfitta.

Napoli giocherà sabato prossimo in casa contro Trento, mentre Brescia sarà in trasferta sul campo della Reyer Venezia.

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Quintetto Napoli: Micheneau, Stewart, Uglietti, Davis, Williams

Della Valle apre le danze dalla lunetta, Napoli usa molto Williams in post basso e torna avanti. La gara è in equilibrio a metà primo quarto (9-7 al 5′) con l’alley-oop segnata da Odiase a riportare avanti la Leonessa. Momento positivo per Brescia, che ingabbia l’attacco avversario e con Gabriel dall’arco e Cournooh dai liberi firma un parziale 10-0 che spinge coach Buscaglia a fermare il gioco (14-7). Michineau ferma il break, col playmaker francese che prova a caricarsi Napoli sulle spalle, ma Brescia viaggia a velocità doppia in questa fase, con Massinburg che trova due canestri molto complessi per far volare la Germani sul +11 (24-13 al 9′). Napoli si affida alla coppia Williams–Michineau ma la GEVI chiude il primo quarto con 11 lunghezze da recuperare (26-15).

Akele piazza ad inizio secondo quarto la tripla del +14 (29-15). Dall’altra parte si accende Howard, che segna anch’egli una bomba non semplice. Brescia è tuttavia in controllo del ritmo della gara, controllando anche molto bene i rimbalzi, in particolare difensivi. Williams è uno dei pochi fari offensivi per i viaggianti, che devono anche fare i conti con il terzo fallo speso da Davis. Buscaglia rimanda in campo Michineau, ma per ora Brescia ha una aggressività maggiore in tutte le fasi del gioco (33-20 al 14′). Howard e Michineau riportano in carreggiata i compagni con 5 punti di fila, ai quali risponde Cobbins col semigancio mancino: +10 Germani (35-25 al 17′). Si scalda Della Valle, che segna due triple di fila e ora ha licenza di attaccare. Napoli non molla e ritrova fluidità in attacco, con Zanotti a sganciare a sua volta due bombe che riducono il gap tra le squadre a 7 punti (41-34 al 19′). Buon momento per i partenopei, che cercano la spinta del quintetto titolare per riportarsi a contatto: 47-38 all’intervallo.

Michineau apre il secondo tempo con una tripla. Difesa di Napoli molto rivedibile in certi frangenti, anche quando Brescia sbaglia tiri ben costruiti. Brescia fa girare ottimamente la palla mandando spesso in confusione i viaggianti, costretti a closeout al limite e spesso battuti in palleggio. Della Valle rimette 11 punti di margine per Brescia (54-43 al 24′), ma la GEVI non molla e si rifà sotto con Stewart e Williams (54-48). Germani che tiene a distanza gli avversari con il primo canestro pesante di Gabriel, con Magro che ora schiera tre lunghi con Akele da ala piccola, mentre Davis ingenuamente spende il suo quarto fallo: Brescia approfitta dello sbandamento avversario, con Gabriel che segna ancora dall’arco il +14 (62-48 al 27′). Timeout coach Buscaglia, che trova un canestro da tre di Davis, ma per la Germani è veramente troppo semplice muovere il tabellino, grazie soprattutto ad un Gabriel scatenato in questa fase: poco dopo è Massinburg a segnare la tripla del +16 (71-55), massimo vantaggio fin qui. La guardia ex Limoges ora è scatenata e si carica l’attacco della Germani, che ora è a +18 grazie ai liberi (con esplusione di Buscaglia annessa) convertiti dallo stesso Massinburg, che si prende anche il lusso di mettere un altro canestro dall’arco dopo aver mandato a terra un avversario con un crossover: 81-60 al 30′, gara virtualmente chiusa.

Laquintana allarga il massimo vantaggio a +23 (83-60). Poco da segnalare nei minuti del quarto conclusivo, con le Germani che controlla la graa e non dà mai l’impressione di perdere le staffe, non dando scampo a Napoli. Anzi il massimo vantaggio si allarga fino al 95-72 finale.

Germani Brescia vs GEVI Napoli 95-72 (26-15; 47-38; 81-60)

Brescia: Gabriel 15, Tanfoglio 0, Massinburg 24, Ghidini 0, Della Valle 17, Cobbins 8, Odiase 8, Burns 1, Laquintana 6, Cournooh 7, Moss 4, Akele 5. All: Magro

Napoli: Zerini 3, Howard 12, Michineau 11, Dellosto 2, Uglietti 0, Williams 17, Stewart 8, Zanotti 12, Davis 7, Grassi n.e., Matera n.e. All: Buscaglia

MVP Basketinside: Kenny Gabriel, che si spoglia del ruolo di “glue guy” e diventa decisivo anche in attacco. In difesa e a rimbalzo lo era già, e ciò lo ha reso dominante stasera.