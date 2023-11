Brescia passa a Tortona con grande autorità

La Germani ritrova il sorriso sconfiggendo la Bertram Derthona Tortona con un’ottima prova di squadra e ottiene la quinta vittoria in campionato.

Sono i padroni di casa a conquistare la prima palla a due della partita, ma è la Germani a trovare il primo canestro con un appoggio da sotto di Bilan. Tortona prova a rispondere, ma un’ottima difesa della squadra di Coach Magro non solo tiene a zero i bianconeri ma permette a Brescia di scappare sul 0-7 con la schiacciata in contropiede di Akele e la successiva tripla di Della Valle. Tortona litiga ancora con il canestro e la Germani ne approfitta per volare sul +11 (0 a 11 il punteggio dopo 4’ e 30’’). Coach Ramondino prova a dare la scossa ai suoi chiamando timeout e Weems al rientro sblocca finalmente i suoi dalla lunetta. Baldasso con una tripla delle sue accorcia le distanze sul -6 (5 a 11 il punteggio in favore della Germani). Christon e Dowe si scambiano canestri da una parte e dall’altra e il 2 su 3 dalla lunetta di Baldasso vale il nuovo -6, ma Gabriel è lesto a rispondere con il suo marchio di fabbrica e ridona 9 punti di vantaggio a Brescia (9 a 18 il punteggio all’8’). Negli ultimi 2’ Thomas è l’unico a trovare il fondo della retina e il primo quarto si chiude con il punteggio di 11-18.

Il secondo quarto si apre con 4 punti di Massinburg che portano la Germani sul +11 (11 a 22 il punteggio all’11’). Obasohan con 5 punti in fila prova a tenere a contatto i padroni di casa ma un parziale di 0-7 firmato da Cournooh, Massinburg e Della Valle costringe al timeout Coach Ramondino con Brescia avanti sul +15 (16 a 31 il punteggio al 14’). Thomas dalla lunetta interrompe il parziale aperto da Brescia ma il successivo canestro di Christon vale il massimo vantaggio per Brescia (+16). Daum si accende e in due possessi mette a referto 5 punti riportando Tortona sul -11 (22 a 33 il punteggio), ma ecco arrivare il controparziale della Germani, 0-6 firmato da Gabriel e Cobbins e Brescia si ritrova avanti sul 22-39. Dowe prova a interrompere il ritmo di Brescia con un canestro in penetrazione e Coach Magro decide di chiamare timeout. Tortona trascinata da Daum e Dowe rientra sul -10 con un parziale 6-0 (30 a 40 il punteggio), Bilan segna per la Germani e l’1 su 2 dalla lunetta di Candi manda le squadre a riposo sul 31-42.

Inizio di terzo quarto in cui nessuna delle due squadre riesce a trovare il fondo della retina, è capitano Della Valle a sbloccare la Germani e il punteggio con due punti realizzati in arresto e tiro. La successiva tripla di Petrucelli e il canestro di Akele costringono Coach Ramondino al timeout con la Germani avanti sul +18 (31 a 49 il punteggio in favore di Brescia). Dopo 5 minuti di gioco è Candi a sbloccare i padroni di casa con un floater a centro area, ma un’altra tripla di Petrucelli vale il massimo vantaggio sul +19 (33 a 52 il punteggio). Tortona si blocca nuovamente in attacco e la Germani può aumentare ancora il suo vantaggio trascinata da Della Valle e Massinburg. La tripla quasi allo scadere di Dowe riduce a 20 le lunghezze di svantaggio per Tortona, con il terzo quarto che si chiude sul 45-65.

Jason Burnell inaugura il quarto quarto mettendo a referto i suoi primi due punti della partita mentre è Mike Daum a rispondere per Tortona. La Germani non ha intenzione di rallentare e con un altro parziale di 0-8, scappa sul +28 (47 a 75 il punteggio al 33’). La Germani dilaga e Coach Magro concede spazio anche al giovane Tanfoglio. La partita si chiude con il punteggio di 59 a 87 in favore della Germani Brescia.

TABELLINO

Bertram Derthona Tortona-Germani Brescia 59-87

(11-18, 31-42, 45-65)

BERTRAM TORTONA: Zerini, Baldi, Dowe 13, Candi 3, Tavernelli, Strautins 2, Baldasso 7, Daum 15, Obasohan 8, Weems 4, Thomas 5, Radosevic 2. All. Ramondino

GERMANI BRESCIA: Christon 8, Gabriel 12, Bilan 4, Burnell 5, Massinburg 17, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 6, Cobbins 9, Cournooh 4, Akele 6, Porto. All. Magro

UFFICIO STAMPA

Pallacanestro Brescia