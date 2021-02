Brescia piazza il colpo playoff con ritmo e qualità. Reggio Emilia ko

Terza vittoria consecutiva in campionato per Brescia, la quarta nelle ultime cinque. E’ un colpo playoff quello che la Germani assesta al PalaLeonessa a Reggio Emilia. Sale al settimo posto in classifica la Germani, con il posticipo della 21ma giornata di Serie A che consegna una Leonessa che in pochi si aspettavano. La cura Buscaglia ormai è assimilata dal gruppo, che gioca un basket energico e veloce, fatto di transizione e decisioni rapide, oltre che di difesa arcigna e condivisione del pallone. Brescia ricaccia indietro le ambizioni playoff di Reggio Emilia, che continua in una serie di risultati negativi (8 sconfitte nelle ultime 9) e che vede il treno playoff allontanarsi. Parte bene la squadra di Martino, che non capitalizza un primo quarto bresciano sottotono. Poi si accendono le bocche da fuoco lombarde, guidate da un Burns sempre più leader tecnico e carismatico della squadra. Con Willis, ancora positivo, forma una coppia di lunghi dall’atletismo difficile da contenere per chiunque. L’MVP di serata è Chery, che sta avendo una crescita pazzesca nelle ultime settimane: giusto riconoscimento non solo per i 22 punti, ma per l’atteggiamento con cui si mette a servizio dei compagni. Dimenticarsi il giocatore testardo che non passa mai la palla: il folletto ex Nanterre non pecca nemmeno in regia. Per Reggio troppe azioni sporadiche di Taylor, top scorer degli ospiti (19), e Sims, il cui esordio lascia sicuramente una speranza per il futuro: Reggio soffre la fisicità bresciana, la duttilità sui cambi e l’atletismo in transizione. La Leonessa sta bene fisicamente e si vede, e passi la serata opaca di Moss e Sacchetti, a dare i contributi finali ci pensano i soliti Vitali e Kalinoski. Il 50% dall’arco bresciano e le 16 palle perse reggiane sono i dati più roboanti del tabellino, in cui figura finalmente una buona prova di Koponen, soprattutto nel finale. Tutto inutile per i viaggianti: Brescia vince e si prende il turno di riposo con la mente libera, in attesa di Milano tra due settimane, ospite al PalaLeonessa. Per Reggio trasferta insidiosa a Treviso, dove sarà vietato sbagliare ancora.

Quintetto Brescia: Chery, Moss, Crawford, Sacchetti, Burns

Quintetto Reggio Emilia: Taylor, Candi, Baldi Rossi, Diouf, Elegar

Partenza di impronta reggiana, che va sul 7-2 a inizio gara. Risponde Chery ma gli emiliani sono in palla sostenuti dai canestri di Baldi Rossi. Funziona bene anche l’asse Taylor–Elegar, con il centro ex Malaga a segnare il 6-10 a metà primo quarto. Brescia resta lì ma continua a inseguire e subisce un break 5-0 firmato da Taylor per il massimo vantaggio Reggio (+7, 8-15 al 6′). Timeout di coach Buscaglia, che trova la tripla di Burns al rientro in gioco. Lo stesso italoamericano è il faro sui due lati del campo per Brescia, riuscendo spesso ad attaccare mismatch sotto canestro. I punti però sono pochi, le percentuali si abbassano e le difese reggono ottimamente. Antimo Martino si affida al neo arrivato Sims, che trasforma il primo pallone toccato in un comodo appoggio (13-19 al 9′) e poco dopo manda a bersaglio una tripla sulla sirena (15-22).

Koponen risponde al canestro dalla media di Vitali per il +8 (17-25). Brescia fatica a tenere il ritmo alto imposto dalla UnaHotels, ma si accende Willis, che riporta i suoi a -4 (21-25). Gara molto tattica, con le squadre che corrono molto ma al contempo non disdegnano studiarsi. La Leonessa cerca di entrare in gara con la bomba di Bortolani ma dall’altra parte Sims è già il leader: doppia cifra per lui, con Willis che capisce pochissimo in contenimento. L’ex Fortitudo ispira il break 6-0 che fa volare a +9 gli ospiti e costringe la Germani a fermare il gioco (24-33 al 14′). Coach Buscaglia richiama in campo Burns, che segna subito ma Brescia non difende con qualità e ciò impedisce alla Germani l’aggancio. Nonostante ciò Brescia si aggrappa al duo Vitali–Willis, con il primo che arma la mano del secondo il quale dimostra di avere qualità anche dall’arco segnando due triple per il -4 (32-36 al 16′). Stavolta è Reggio Emilia a chiedere timeout ma il prodotto di Michigan State è scatenato e segna un gioco da tre punti al rientro in campo, seguito poco dopo dal libero del pareggio di Burns (36-36). Parziale aperto per i padroni di casa di 7-0, prolungato dal runner di Chery, e la Leonessa si trova avanti. Rottura prolungata per Reggio, con Martino che tiene seduto Sims e subisce un altro canestro di Crawford. 11-0 Germani, interrotto dal 2/2 ai liberi di Elegar, ma Brescia è scatenata dall’arco, con le bombe sganciate da Vitali e Chery (6/7 fin qui di squadra dai 6.75m): +7 e massimo vantaggio bresciano servito. Risponde Taylor da tre, mandando tutti al riposo sul 47-43. Primo tempo dai due volti.

Taylor con la tripla apre la ripresa. Partenza a razzo di secondo tempo (52-50 al 22′), con tanti punti segnati. Taylor inizia col giusto piglio, top scorer per i suoi, segna un’altra bomba per il controsorpasso reggiano. Entrambe le squadre si scambiano colpi a centro ring, anche se gli ospiti sembrano avere più idee in attacco. Chery dall’arco ancora a segno, pari le compagini a quota 57. Burns griffa un parziale 6-0. due giochi da tre punti, con cui riporta Brescia avanti di 6 (63-57 al 25′), lo segue Crawford, la Germani in transizione è letale. Timeout di coach Martino, che vuole parlare ai suoi. Troppi fin qui i black out della Reggiana, dipendente dalle sortite di Taylor e Sims e in balia di Brescia in difesa. Ancora Burns appoggia, parziale di 13-0 per la Leonessa che tocca la doppia cifra di margine (67-57). Koponen dall’arco ferma la rottura prolungata dei compagni, poi Candi e ancora l’ex Bayern Monaco a punire dalla lunga distanza. Ottimo l’impatto del finlandese, che mette la sua impronta sul break 8-0 con cui Reggio Emilia torna in scia (67-64 al 28′). 71-69 a fine terzo quarto, piuttosto equlibrato anche se ora gli ospiti hanno l’inerzia a favore, dovuta alla bella rimonta compiuta.

Sims risponde a Vitali, con la gara appesa ora a un filo, quello dell’equilibrio. Si abbassano i ritmi, ma Chery smuove il torpore con un’altra bomba in una serata comunque buona per lui (76-71 al 34′). Crawford in fadeaway aumenta il vantaggio e ora la Germani prova con la spallata decisiva, certificata da Chery, che appoggia al vetro il 7-0 di parziale (80-71 al 35′). Martino non si arrende e cerca risorse dai suoi senatori, rimettendo in campo Taylor: Reggio Emilia tuttavia passa oltre 5′ senza segnare, iniziando a disunirsi e a cogliere palle perse banali. Kalinoski punisce gli emiliani dall’arco con un canestro che dà il massimo vantaggio a Brescia e sembra essere decisivo (83-71 al 38′). Crawford sigilla la vittoria, per l’UnaHotels nulla da fare, e gli ultimi minuti sono di pura accademia. Il finale premia Brescia 89-79.

Germani Brescia vs UNAHOTELS Reggio Emilia 89-79 (15-22; 47-43; 71-69)

Brescia: Chery 22, Crawford 10, Kalinoski 8, Willis 15, Burns 16, Wilson 2, Bortolani 3, Sacchetti 2, Moss 2, Vitali 9, Parrillo n-e-, Vecchiola n.e. All: Buscaglia

Reggio Emilia: Koponen 12, Badi Rossi 9, Candi 7, Sims 17, Kyzlink 2, Taylor 19, Johnson 3, Diouf 1, Elegar 8, Giannini n.e., Porfilio n.e. Bonacini n.e. All: Martino

MVP Basketinside: Kenny Chery, per i miglioramenti mentali oltre che tecnici dell’ultimo mese. Nell’ultimo periodo guida i suoi con carisma e leadership, chiudendo da miglior marcatore di serata.