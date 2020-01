Brescia prima domina e poi soffre, vittoria di squadra a Reggio Emilia

La Leonessa ha la meglio su una Grissin Bon che con le spalle al muro ha fatto il possibile contro una squadra decisamente più forte. La squadra di Esposito ha sempre controllato la gara, anche se nel finale ha rischiato di buttare tutto alle ortiche, quando il recupero dei padroni di casa sembrava il preludio ad un risultato clamoroso. Ottima prova di Vitali che con i suoi 10 punti ( tutti nel’ultimo quarto) e 12 assist ha deciso la gara nel finale concitato. Per Reggio un passo avanti rispetto a Bologna, miglior realizzatore ,Johnson-Odom con 15 punti seguito da Fontecchio con 14.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA – GERMANI BRESCIA 81-87 ( 22-24,37-48,56-68 )

Quintetti iniziali :

Grissin Bon : Mekel, Fontecchio,Owens,Upshaw,Johnson-Odom

Germani : Abass,Cain,Vitali,Moss,Sacchetti

Primo quarto: Partenza sprint delle 2 squadre che segnano a ripetizione, Upshaw e Moss su tutti, 6-5 dopo 2 minuti di gioco. Si corre da ambo le parti con conclusioni nei primi 10 secondi di gioco, Reggio tenta sempre di avvicinarsi all’area avversaria , mentre Brescia si affida anche al tiro da 3 punti, 12-10 a metà quarto. Brescia trova il primo vantaggio della gara con la tripla di Warner ma è subito replicta dalla schiacciata di Pardon, si arriva così con le due squadre punto a punto sino alla fine del quarto dove Moss trova la sua seconda tripla per il 22-24 finale.

Secondo quarto : In apertura di quarto Brescia prova l’allungo con la tripla di Laquintna che porta gli ospiti al + 5, Cain si mette in mostra nel pitturato e firma 4 punti consecutivi e Buscaglia deve chiamare minuto per cercare di rimettere ordine alla sua squadra troppo in balia degli avversari (26-33). Piano piano Brescia trova anche il vantaggio a due cifre anche perché Reggio non segna più e il coach reggiano è costretto a chiamare nuovamente minuto, il quale si arrabbia notevolmente in panchina. Sacchetti dalla lunga distanza è una sentenza e non perdona, 2 triple consecutive per il 26-42. Reggio prova reagire e lo fa con un parziale di 9-0, firmato da Mekel e Owens per il 35-42, Moss con 4 punti consecutivi riporta Brescia al + 11. Si chiude il quarto con un nulla di fatto nel minuto rimanente ed il risultato dice 37-48.

Terzo quarto: Avvio di quarto tutto favorevole ai reggiani che trovano un break di 7-0 guidati in cabina di reguia da Vojvoda , autore anche di una tripla, 44-48 dopo 2 minuti di gioco. A spezzare l’inerzia ci pensa Cain da sotto canestro, Upshaw riduce lo scarto a 5 lunghezze ma è Abass a trovare prima il canestro da sotto e poi la tripla del +10 al 24° (48-58) time out Reggio. Infortunio a Vojvoda che lascia il parquet e si reca deciso negli spogliatoi e quarto fallo di Candi, contestatissimo da Buscaglia. Buona l’impatto di Zerini che trova due giochi da 2+1 che riportano Brescia al massimo vantaggio (53-66), finale con Reggio che si riporta al 8 con la tripla di Fontecchio ed il sottomano di Mekel, 56-68.

Quarto quarto: In apertura di ultimo quarto Vitali decide di entrare in cattedra, prima mette un bel canestro e poi trova 2 assist per Zerini e Sacchetti che portano Brescia sul + 14 (60-74) al 33°. Brescia è in pieno controllo della gara e gioca con il cronometro tenendo a debita distanza i reggiani che riescono ad arrivare -9 con il canestro di Vojvoda dal 3 punti, minuto per Esposito. Blak out Brescia e Reggio trova anche il – 3 con Johnson-Odom, Vitali decide di fare tutto lui e si incarica di gestire lui le azioni finali. I falli su di lui lo portano in lunetta e la sua freddezza è una sentenza che porta Brescia alla vittoria per 81-87.

GrissinBon :Johnson-Odom 15, Fontecchio 14,Pardon 4,Candi 8,Poeta 2,Vojvoda 10, Infante , Soviero,

Owens 8,Upshaw 13, Diouf ,Mekel 7 .Allenatore Buscaglia

Germani : Zerini 12,Warner 3,Abass 16 ,Cain 10, Vitali 10 ,Laquintana 8 ,Lansdowne 4 ,Veronesi,Guariglia,Moss 12 ,Sacchetti 12 . Allenatore Esposito