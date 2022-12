Brescia regala il primo tempo. La Virtus ringrazia e infila la decima vittoria in campionato

Decima vittoria in campionato per la Virtus Bologna, che ha ragione, con merito, della Germani Brescia e resta al comando della classifica di Legabasket, solitaria dopo il ko di Milano. Sempre avanti la formazione bolognese, che scappa via subito nei primi minuti di gara, consolidando il vantaggio nella seconda frazione arrivando anche a 20 lunghezze di gap. Primo tempo orribile per la Germani (32-49), con la formazione di coach Magro mai in grado di impensierire gli avversari, che in attacco giocano col pilota automatico come se i lombardi non ci fossero. Brescia torna in campo nella ripresa con faccia e movenze diverse, arrivando addirittura sul -4 nel terzo quarto, producendo uno sforzo notevole sui due lati del campo. I viaggianti non si fanno tuttavia intimidire, affidandosi ai propri fuoriclasse per portare a casa una vittoria tutt’altro che scontata: da menzionare Weems, MVP della gara (13 punti, 2/4 da 2pt, 3/4 da 3pt, 18 valutazione), in una contesa in cui quattro virtussini vanno in doppia cifra: oltre all’americano, Teodosic, Shengelia e Jaiteh. Non benissimo Bako, mentre Scariolo non si fida a utilizzare Pajola, convocato ma con dei problemi fisici. Bologna domina nella percentuale da 2 punti, ha il controllo dei rimbalzi ed è più abile a lucrare fischi arbitrali: il tutto unito a una difesa di alto livello, soprattutto messa in campo nel primo tempo, capace di tenere sotto gli 80 punti uno dei migliori attacchi del campionato. Brescia litiga con i falli commessi, in una serata in cui Odiase e Taylor non sono pervenuti e Gabriel è al di sotto dei suoi standard. Ci pensano Della Valle (15 ma senza triple a segno) e Massinburg a tenere in piedi la Germani fino a pochi minuti dal termine, in cui la Virtus prende il largo e conquista il successo. Buona prova anche di Cournooh e Cobbins.

Prossima gara per le due squadre: Brescia lunedì in casa contro Reggio Emilia, Bologna contro Pesaro.

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Akele, Gabriel, Odiase

Quintetto Bologna: Mannion, Lundberg, Weems, Shengelia, Jaiteh

Partenza ottima per la Virtus, che parte subito con l’accelleratore abbassato grazie alle due triple di Mannion. Brescia soffre e nel giro di dieci minuti va sotto di 10 lunghezze, con Shengelia a trascinare Bologna (6-16). La Leonessa non gira in attacco ma per sua fortuna si accende Della Valle, che riporta i suoi a contatto ispirando un 8-0 di parziale con cui Brescia si riavvicina. La Virtus mette in campo la sua fisicità per dominare a rimbalzo e mantenere il vantaggio fino al termine della prima frazione (19-25).

Camara si scatena nel secondo periodo, ben assistito da Teodosic, per far tornare Bologna in doppia cifra di vantaggio (21-31 al 12′). Coach Magro chiama timeout e trova la tripla di Gabriel in uscita da esso, ma Brescia fa fatica a muovere il punteggio e subisce un nuovo break 7-0 che amplia il vantaggio sul +14 (24-38 al 16′). Brescia non reagisce, con la difesa completamente incapace di reagire alle soluzioni messe in campo da Belinelli e soci. Da sottolineare il dominio assoluto della Virtus sotto le plance, e le V-Nere volano sul massimo vantaggio a +20 con i liberi dello stesso Jaiteh (29-49 al 19′). Cournooh accorcia da tre punti sulla sirena per il 32-49, punteggio con il quale le squadre vanno al riposo.

Lundberg segna il primo canestro della ripresa in contropiede, seguito da Shengelia (32-53). +21 nuovo massimo vantaggio, con Brescia assolutamente non pervenuta in campo. Virtus in totale controllo in questa fase del match, che controlla la gara fino a metà del terzo tempino, (39-58 al 25′). Brescia prova a risvegliarsi con la tripla mandata a segno da Massinburg, che anima un 7-0 di parziale bresciano per rientrare a -15. Teodosic ferma l’emorragia con una bomba, a cui seguono due libero dello stesso serbo. Cobbins e Cournooh firmano un nuovo break 6-0 bresciano, con la Leonessa che crede nella rimonta (50-63 al 19′). Brescia non molla e chiude sul -9 il penultimo quarto (58-67).

Massinburg dall’arco, a segno per il -6 Brescia, con la Virtus che cala vistosamente in difesa e subisce la penetrazione di Cournooh per il -4 (63-67). Ci pensa Weems a spegnere gli entusiasmi bresciani con un gioco da 4 punti (63-71). Brescia ora in apnea, con Mannion che ruba un pallone sanguinoso per il 63-74 bolognese. Risponde Brescia, trascinata da Akele e Nikolic, con la difesa lombarda che aiuta la Germani a tornare sul -7 (69-76). Seguono diversi minuti in cui il punteggio non si nuove: ci pensa il floater di Teodosic a sbloccare i viaggianti, con Lundberg che va in fondo ad appoggiare il nuovo +11 (69-80 al 36′): timeout Brescia. Tempo che scarseggia, con Cobbins e Della Valle che tentano un’ultima disperata rimonta, ma la bomba di Weems fa calare definitivamente il sipario (73-83 al 38′). 77-89 il parziale finale.

Germani Brescia vs Virtus Segafredo Bologna 77-89 (19-25; 32-49; 58-67)

Brescia: Nikolic 6, Della Valle 15, Akele 5, Gabriel 5, Odiase 2, Massinburg 14, Taylor 2, Cobbins 14, Burns 3, Laquintana 0, Cournooh 11, Ghidini n.e. All: Magro

Bologna: Mannion 10, Lundberg 9, Weems 14, Shengelia 13, Jaiteh 13, Belinelli 7, Bako 7, Hackett 3, Kamara 6, Teodosic 7, Pajola n.e. Martini n.e. All: Scariolo

MVP Basketinside: Kyle Weems, perchè quando il pallone è pesante e Brescia sta rientrando, mette i canestri che spengono l’entusiasmo avversario.