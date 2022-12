Brescia-Reggio Emilia, la sala stampa: le parole di Magro e Sakota

Alessandro Magro (coach Brescia): “Siamo stati in controllo, abbiamo portato a casa quella che è una finale. Potevamo chiuderla prima ma alla fine l’importante era vincere anche alla luce degli altri risultati. Abbiamo gestito i minutaggi, ora possiamo rifiatare senza fare troppi pensieri sui risultati nostri e degli avversari. A tratti siamo stati buoni, i ragazzi ci sono e rispondono, lavorano bene e stiamo inserendo bene i nuovi arrivi. Cournooh e Moss ci hanno dato una mano enorme, cos come Taylor che ha giocato da influenzato. Dobbiamo migliorare in difesa e imparare a non mollare anche quando il risultato è acquisito, dobbiamo basarci sulla difesa per costruire il nostro attacco ed i nostri risultati”.

Dragan Sakota (coach Reggio Emilia): “Complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita discreta. Abbiamo vuto poco tempo per lavorare ma potevamo fare meglio, specie sulle situazioni di pick&roll, dobbiamo migliorare e lavorare per la prossima gara. Nella situazione in cui siamo facciamo fatica a competere, abbiamo assenze e giocatori nuovi da inserire, non penso che abbiamo avuto una chance di tornare in partita, dovevamo fare meglio nel primo tempo. Voglio essere io il primo ad aiutare la squadra e voglio avere in mano la situazione, dobbiamo migliorare il gioco sotto canestro”.