Brescia riparte con un Petrucelli superstar. Varese al tappeto con onore

La Germani della prima casalinga è una squadra che soffre, va sotto di 16 nel terzo quarto, ma è in grado di tirare fuori gli attributi e vincere una gara, tignosa, rognosa. Davanti alla Leonessa c’è una squadra tosta, con talento, allenata bene, ma alla fine sconfitta: Varese gioca meglio per buoni tratti del match, conducendolo anche con autorità. Nell’ultimo periodo Brescia si accende, col talento sel suo quintetto titolare che tante soddisfazioni ha dato la scorsa stagione. Non c’è più il playmaker ma al suo posto si erge un Petrucelli sontuoso, tuttofare in attacco, impenetrabile in difesa: se questo è solo uno specialista difensivo, come spesso si dice, forse sarebbe meglio vedere questa partita, e farla vedere anche a chi si occupa delle selezioni in Nazionale. L’ala naturalizzata da poco chiude con 31 punti, 2 rimbalzi, 3 assist, 3 rubate, 32 di valutazione, senza errori dall’arco e con un fantastico 11/14 dal campo. Prestazione da annali, aiutata da un Della Valle (20 per lui) che esce alla distanza: opaco nel primo tempo ADV, decisivo, mortifero nel secondo, dove si rivedono lampi dell’MVP della passata stagione. Brescia vince coi nervi, col maggior talento e la maggior profondità, con Gabriel solito cavallo pazzo, ma solido in difesa e a rimbalzo (8). Promosso anche Caupain (+16 plus/minus) migliore di serata, mentre da rivedere il contributo della panchina, largamente usata da Magro nel primo tempo ma con risultati modesti. Per Varese splende capitan Ferrero (17 con 5/5 da tre): lui, Ross e Johnson vanno in doppia cifra per coach Brase, anche se quest’ultimo è nervoso e sbaglia qualche tiro di troppo. Buona prova anche di Woldetensae, mentre sono opachi Reyes (troppo utilizzato) e Owens. Varese ha accarezzato il sogno della seconda vittoria consecutiva, prendendosi un altro scalpo importante: obiettivo fallito ma non va ridimensionata la buona prova dei biancorossi, che proveranno a rifarsi settimana prossima, in casa contro Trento. Brescia, invece, dopo l’impegno europeo, ospiterà Scafati.

Quintetto Brescia: Caupain, Cournooh, Della Valle, Gabriel, Odiase

Quintetto Varese: Ross, Brown, Woldetensae, Johnson, Owens

Parte forte Varese, trascinata da due triple di Brown. Brescia tiene il ritmo e al 4′ il punteggio è di 8-8. Brescia apre un break 10-0 che si chiude con la bimane di Gabriel, oltre che con il canestro di Johnson, che ridà ossigeno agli ospiti. Varese torna a macinare gioco, soprattutto col tiro pesante, e l’appoggio di Ross firma il parziale varesino 7-0 e il vantaggio ospite (14-15 al 9′). Gara che prosegue con un buon ritmo e sui binari dell’equilibrio, con Varese che chiude il primo quarto con un 6/11 dall’arco e il vantaggio grazie a una bomba di Ferrero a pochi secondi dalla sirena (23-26).

E’ lo stesso capitano Openjobmetis ad aprire la seconda frazione con un altro tiro da 3. Poco dopo De Nicolao alza l’alley-oop per Owens, per il massimo vantaggio Varese (23-31 al 12′). La Germani cerca punti con Petrucelli, che manda a segno due triple consecutive per ricucire il gap, anche se la Leonessa viene ricacciata indietro da un fantastico Ferrero, che schiaffa ancora la retina dall’arco. Varese controlla la gara grazie a un capitano in stato di grazia ed è avanti a metà seconda frazione (33-39). Attacchi che si fermano per qualche minuto, anche se sono sempre i viaggianti a tenere in mano il pallino del gioco, con la bomba di Johnson e l’appoggio in contropiede di Ross (36-43). 38-44 all’intervallo.

Varese apre le danze nella ripresa con un super canestro di Johnson, seguito dalla tirpla di Woldetensae per il +11 ospite (38-49). La stessa ala italo-eritrea centra dall’angolo ancora il bersaglio grosso. Palla persa Germani, Ross guida la transizione e alza per Owens: alley-oop rovesciata motlo spettacolare, per il parziale 10-0 che fa malissimo alla Leonessa (38-54 al 22′). Break interrotto dal libero di Odiase, opaco fin qui. Brescia cerca la reazione, aggrappandosi a un fantastico Petrucelli, che segna due triple in grado d tenere i ragazzi di Magro in scia (47-56 al 25′). I locali cercano di tornare in gara con i nervi, con le percentuali varesine che si abbassano, anche se i bianco-rossi continuano a condurre in doppia cifra (49-59 al 27′). Brescia non molla grazie a un Petrucelli che è ora il vero go-to-guy della squadra, e ispiratore di un break 5-0, chiuso da Massinburg, che vola sopra al ferro e spinge Varese a chiamare timeout (56-61 al 28′). Ferrero rientra sul parquet e subito firma 5 punti consecutivi (tripla e due liberi) per rimettere tre possessi pieni tra le squadre. 60-68 al 30′, Ferrero a quota 17, Petrucelli 25, entrambi senza errori dai 6.75m.

Brescia parte nettamente meglio nell’ultimo periodo, calando un parziale 8-2 che la riporta a -2 (68-70). Comincia una sparatoria in cui Varese risponde con le sue frecce più preziose, ovvero Brown e Johnson (70-75 al 33′). Si alzano ritmo e nervosismo, ma la Germani ora schiera il suo quintetto migliore, con Petrucelli in trance agonistica totale sia in difesa che in attacco: il parziale è fulmineo, di 7-0, e riporta avanti la Germani (77-75). Brescia ormai totalmente sulle spalle del nativo di Hicksville, che segna due liberi per il +4 Brescia. Risponde Ross, al quale risponde Caupain dal post basso, poi nuovamente Ross (dai liberi) a tenere a -2 i suoi compagni. Ma è ancora Petrucelli a animare il PalaLeonessa, rubando la palla a Brown e servendo in contropiede Della Valle (83-79). Johnson accorcia sempre dalla lunetta a 1′ dal termine (83-81), ma ci pensa Gabriel dall’arco a far calare il sipario, con le tripla che significa titoli di coda (86-81). Il finale recita 88-83.

Germani Brescia vs Openjobmetis Varese 88-83 (23-26; 38-44; 60-68)

Brescia: Gabriel 7, Della Valle 20, Caupain 9, Petrucelli 31, Odiase 7, Massinburg 2, Cobbins 2, Burns 0, Laquintana 2, Cournooh 5, Moss 0, Akele 3. All: Magro

Varese: Ross 13, De Nicolao 9, Reyes 3, Brown 7, Johnson 15, Woldetensae 9, Ferrero 17, Caruso 4, Owens 6, Librizzi n.e., Virginio n.e. All: Brase

MVP Basketinside: John Petrucelli, che firma una delle migliori prestazioni assolute che si siano mai viste a Brescia, trascinando la squadra al successo. Sarebbe bello vederlo più spesso, oltre che con l’azzurro (e bianco) di Brescia, anche con quello della Nazionale.