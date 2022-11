Brescia riprende bene il cammino in LBA superando Tortona con merito

Respira Brescia in campionato. La Germani supera in casa la Bertram Tortona e coglie il terzo successo stagionale, portandosi a casa uno scalpo di tutto pregio e riscattando gli ultimi tre insucessi consecutivi in campionato. Quasi sempre avanti la Leonessa, che parte male nei primi minuti ma si riprende presto il comando del match per non lasciarlo più. Vittoria con merito per i padroni di casa, che approfittano di una serata al tiro tutt’altro che entusiasmante dei viaggianti, orfani di Cain: faticano sia Macura che Christon, che tirano tanto ma spesso forzando la conclusione e non muovendo il tassametro. Brescia invece si gode un Della Valle da 24 punti ma soprattutto un Cournooh extra lusso, che non fa rimpiangere l’assenza di Caupain: 14 punti, 2 rimbalzi, 3 assist e un solo errore dal campo per l’ex Cremona, che in 20′ è il vero mattatore di serata. In doppia cifra anche Petrucelli (12), in una serata in cui tutti i bresciani sono promossi anche tra i lunghi (Cobbins, 12 rimbalzi, su tutti). Brescia vince la lotta a rimbalzo e contiene così i danni delle maggiori palle perse collezionate stasera, mentre gli Orsi portano quattro giocatori in doppia cifra (Christon, Daum, Severini e Macura) ma pagano le percentuali non buone (42% da 2, 27% da 3) che non consentono alla squadra di coach Ramondino di lanciarsi al secondo posto in classifica in scia alla Virtus Bologna. Da segnalare il passaggio a vuoto di Candi, oggi totalmente fuori dalla partita e col peggior plus/minus di serata. Per Brescia un risultato che dà ossigeno all’ambiente e riporta la squadra lombarda a ridosso della zona playoff.

Prossima settimana per Brescia trasferta a Trieste, mentre Tortona ospiterà Napoli.

Quintetto Brescia: Laquintana, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Odiase

Quintetto Tortona: Christon, Macura, Harper, Daum, Radosevic

Tortona approccia meglio la gara, con i piemontesi che, dopo il canestro iniziale di Petrucelli, provano una fuga grazie ai punti di Harper e Daum, che fanno volare i viaggianti sul +6 (4-10 al 5′). Reazione bresciana che non si fa attendere: Gabriel accorcia e poi tre triple sigillano il parziale locale (11-2), con Petrucelli e Della Valle scatenati. Leonessa di nuovo avanti (15-12 al 8′), con Tortona che improvvisamente fatica a trovare il canestro. La Germani alza i giri in difesa, corre in transizione e allunga sul +8 qualche possesso dopo (20-12). 22-16 al 10′.

Secondo periodo favorevole a Brescia, con la Germani che mantiene il vantaggio grazie ad un ottimo apporto dalla panchina di Cournooh e Akele. E’ poi Della Valle a scatenarsi e a segnare il canestro del +10 (31-21 al 15′). Tortona prova a ricucire con Daum ma le percentuali degli ospiti si abbassano drammaticamente, dato che la Germani ne approfitta sempre con Della Valle, che manda a segno la bomba del massimo vantaggio (+15, 37-22 al 17′). Dato ritoccato qualche azione dopo da Odiase, che appoggia il +16, con Tortona ora in grave difficoltà. Coach Ramondino rimanda in campo le prime linee ma è Severini a ispirare un break 7-0 con cui la Bertram quasi dimezza il proprio svantaggio poco prima della seconda sirena. Intervallo che giunge sul punteggio di 43-32.

Tortona prova a riavvicinarsi nel secondo tempo, anche se nei primi minuti le squadre faticano a trovare il fondo della retina. Ci pensa Radosevic a sbloccare l’empasse, per aprire un parziale 14-5 che riporta la formazione piemontese a soli due punti di margine (48-46). Brescia soffre tantissimo nella prima parte di periodo, con le principali bocche da fuoco che sparano a salve. Tortona invece molto bene sui due lati del campo, rientrando bene di squadra. Coach Magro ferma il gioco trovando in un ottimo Cournooh a risvegliare la Leonessa dal torpore con la tripla del +5 (52-47). Brescia ritrova fiducia, con Massinburg e la tripla di Della Valle con fallo che fa esplodere di gioia il PalaLeonessa. 61-51 al 30′.

Brescia amministra il vantaggio nell’ultimo parziale, trovando ottime giocate da Akele, che appoggia al vetro il +15 al 34′ (69-54). Gara che inizia a scivolare via dalle mani di Tortona, che si affida a Christon, unico in grado di tenere buone percentuali al tiro, ma Brescia risponde colpo su colpo e Petrucelli cala la mazzata finale con un “and-one” nel cuore nell’area (74-61). Daum risponde subito e tiene accessa una fiammella di speranza. Lo segue, al possesso successivo, anche Macura, che segna la tripla del -8 (74-66). La guardia piemontese riprende a segnare con continuità e mette paura a Brescia, con coach Magro che chiama timeout. Ci pensa Della Valle a fulminare la difesa ospite con un altro canestro dalla lunga distanza, questo di fatto decisivo (77-66 al 38′). Il finale è 83-68 per i lombardi.

Germani Brescia vs Bertram Yacht Tortona 83-68 (22-16; 43-32; 61-51)

Brescia: Gabriel 9, Massinburg 4, Della Valle 24, Petrucelli 12, Cobbins 4, Odiase 6, Burns 2, Laquintana 2, Cournooh 14, Akele 6, Moss n.e., Tanfoglio n.e. All: Magro

Tortona: Christon 10, Mortellaro 0, Candi 0, Tavernelli 0, Filloy 9, Severini 11, Harper 5, Daum 13, Radosevic 6, Macura 14, Filoni n.e., Errica n.e. All: Ramondino

MVP Basketinside: David Cournooh, perchè è lui il vero sesto uomo dela squadra, e quando è chiamato a giocare più minuti non delude. A inizio anno era in difficoltà, ma ora è una freccia in più per coach Magro.