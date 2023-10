Brescia sfata il tabù Pistoia e cala il poker

In una trasferta per anni stregata per la formazione bresciana, la Germani disputa una partita di grande valore, scappa via nel terzo quarto e rimane imbattuta in Serie A con la quarta vittoria in altrettante partite.

È la Germani Brescia a partire meglio dopo la prima palla a due trovando il primo canestro con la tripla di Kenny Gabriel. I padroni di casa faticano a trovare il fondo della retina e Brescia prova subito a scappare sullo 0 a 5 con il canestro in penetrazione di Capitan Della Valle. Wheatle riesce finalmente a sbloccare i suoi con la tripla dopo ben 3’ di gioco. Bilan piazza un gioco da 3 punti (2+1) e riporta a 5 le lunghezze di vantaggio. Willis decide di iscriversi a referto con i suoi due primi punti della partita ma ecco arrivare un controparziale di 0-6 firmato da Della Valle e Gabriel, che portano la Germani sul +9 (5 a 14 il punteggio al 4’). Varnado prova a riportare sotto i padroni di casa, ma un’altra tripla di Gabriel allunga ancora il divario che arriva così in doppia cifra +10 (7-17). Pistoia non molla e in meno di un minuto piazza un parziale di 5-0 che costringe Coach Magro al timeout (12 a 17 il punteggio dopo 8’). Negli ultimi due minuti solo Brescia trova il fondo della retina con Mike Cobbins e il primo quarto di gioco si chiude sul 12 a 19 in favore della Germani.

I biancoblu riprendono da dove avevano lasciato e con David Cournooh trovano i primi due punti del secondo quarto, mentre per i padroni di casa il primo a rispondere è Del Chiaro. Poi momento di studio tra le due squadre con il divario che rimane pressoché invariato per i primi 4’ fino al time out chiamato da Coach Brienza. Pistoia rientra in campo con un’altra intensità e grazie al gioco da 3 punti di Varnado ed a 5 punti segnati in fila da un infuocato Willis ritorna sul -4 (24 a 28 il punteggio al 16’). La tripla di Della Valle prima e il gioco da 3 punti di Christon dopo allungano nuovamente il vantaggio +10 (24 a 34). I padroni di casa rientrano per ben 2 volte sul -5 ma il canestro allo scadere di Christon manda la Germani al riposo lungo in vantaggio sul 31 a 38.

Pistoia rientra dagli spogliatoi con un’altra faccia e nei primi 2 minuti del terzo quarto piazza un parziale di 7-2 che vale il -2 sul 38-40 (grazie ai canestri di Varnado, Willis e Ogbeide). Nel momento più buio della Germani, la squadra di Magro trova 4 punti in fila con Christon e Della Valle e riporta a 6 le lunghezze di vantaggio dei biancoblu (38 a 44 il punteggio al 24’). Divario che non cambia per i successivi due minuti fino al momento in cui Moore si accende riportando sul -3 i padroni di casa (47 a 50 il punteggio). La Germani non ha voglia di mollare e reagisce alla grande con le triple di Massinburg e Della Valle costringendo Coach Brienza a chiamare timeout sul -9 (47 a 56 il punteggio). Hawkins dalla lunetta fa 1 su 2 sbloccando così Pistoia ma Della Valle è letale con un’altra tripla delle sue e la successiva schiacciata di Cobbins porta a 13 le lunghezze di vantaggio della Germani. I padroni di casa non trovano più il fondo della retina e il capitano non vuole più saperne di sbagliare e realizza un’altra tripla. Brescia vola sul +16 e Brienza è costretto a chiamare di nuovo timeout. Pistoia non segna più e i liberi del solito Della Valle fermano il punteggio sul 48 a 66 al termine della terza frazione di gioco.

Quarto quarto in cui la Germani prima allunga il proprio vantaggio grazie ai canestri di Cournooh e Massinburg, poi prova ad amministrarlo resistendo agli attacchi di Pistoia. Gli uomini di Coach Brienza non si danno per vinti e ritornano sul -14 costringendo al time out Coach Magro. Della Valle prova a spegnere le speranze di Pistoia con un’altra tripla delle sue ma il successivo canestro e fallo subito di Ogbeide tiene ancora vive le speranze quando rimangono 3 minuti da giocare. Pistoia rientra fino al -11 ma Bilan è letale negli ultimi due minuti e la Germani trova la quarta vittoria in LBA con il punteggio di 72-84

TABELLINO

Estra Pistoia-Germani Brescia72-84

(12-19, 31-38, 48-66)



ESTRA PISTOIA: Willis 21, Della Rosa, Moore 10, Metsala, Farinon, Saccaggi, Del Chiaro 2, Stoch, Varnado 9, Wheatle 8, Hawkins 3, Ogbeide 19. All. Brienza

GERMANI BRESCIA: Christon 9, Gabriel 9, Bilan 11, Burnell 4, Massinburg 6, Tanfoglio, Della Valle 26, Petrucelli, Cobbins 6, Cournooh 11, Akele 2, Porto. All. Magro

