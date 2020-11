Brescia sfiora l’impresa, Brindisi la spunta solo nel finale

Al PalaPentassuglia Brindisi ospita la Germani Brescia per la 9° giornata di LBA. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta in Basketball Champions League al cospetto dei campioni in carica del Burgos , “giustificata” in qualche modo, dall’assenza di Willis e dal viaggio piuttosto turbolento per arrivare in Spagna. Nonostante ciò, i pugliesi vivono un gran momento di forma e in campionato sono imbattuti da sette giornate, con l’ultimo successo ottenuto in terra sarda. Discorso inverso va fatto per Brescia che, sta faticando e non poco, in questo inizio di stagione. La squadra di Esposito è fuori dai giochi in Eurocup, e in campionato ha raccolto solamente due vittorie. Inoltre più di un giocatore è sul banco degli imputati e rischia il taglio ma, tutte le eventuali decisioni, saranno prese durante la sosta per le Nazionali.

HAPPY CASA BRINDISI – GERMANI BRESCIA 74-71 ( 23-18, 15-18, 18-20, 18-15)

A breve il recap completo della gara.