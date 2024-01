Brescia si scatena nella ripresa, stende Treviso e torna al successo

Brescia torna al successo, battendo in modo largo Treviso al PalaLeonessa. I veneti lottano per un tempo, dimostrando buona attitudine e avendo un ottimo impatto sulla gara. I ragazzi di coach Vitucci guidano per buna parte del primo tempo, andando al riposo in vantaggio al cospetto di una Leonessa piuttosto irriconoscibile in attacco. Troppo leziosa la formazione casalinga, che incappa in brutte percentuali e diverse palle perse, andandosi a cimentare in un basket di isolamenti che non le compete. Nella ripresa Brescia cambia musica, innesta le marce alte e cala un parziale terrificante per Treviso, dominando il terzo periodo, vinto con il punteggio di 33-9. Troppo per viaggianti, che si spengono in attacco e vengono travolti dalla Germani trascinata da un Della Valle ottimo stato di forma. Brescia scappa via e amministra negli ultimi minuti di gioco, in cui l’unica nota stonata è l’infortunio a Petrucelli, che dall’atteggiamento del giocatore di Hicksville pare non di poco conto.

La serata bresciana consegna uno dei migliori Burnell della stagione, in una prova che lo consacra come MVP in quanto autore di 14 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, con la Leonessa che porta in doppia cifra anche Della Valle (letale e decisivo nel terzo periodo), Bilan e Gabriel, oltre a trovare punti da tutti i propri giocatori. Per Treviso serata no per Bowman e Harrison, e quando il primo stecca di solito sono dolori. Non bastano i 20 di Olisevicius per evitare la sconfitta alla Nutribullet, che perde ogni confronto nelle varie voci statistiche con gli avversari.

Prossima gara per Brescia sabato prossimo a Trento. Treviso ospiterà Sassari nel posticipo domenicale.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Bilan

Quintetto Treviso: Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen, Paulicap

Brescia ci mette quasi 3′ a segnare il primo canestro dal campo. Ci pensa Gabriel a metterlo a referto, ma Treviso è dentro questa sfida e rimane agganciato ai padroni di casa nei primi 5′ (10-10). Olisevicius va a segnare la tripla del +5 (12-17 al 9′), con Brescia troppo leziosa in attacco e incapace di leggere correttamente la difesa avversaria, e Treviso ne approfitta, toccando anche il +7 sorretta da un Robinson molto preciso al tiro, e concludendo il primo periodo avanti di 5 punti (18-23).

Brescia non è in partita e non riesce a trovare il ritmo offensivo giusto. Treviso tocca il massimo vantaggio a +8 con la bomba di Robinson che apre la ripresa. Poco dopo il playmaker da Kingston ruba palla e si invola per un comodo layup: 18-28 e timeout immediato di Brescia. La Germani torna in campo e trova subito 4 punti con Cobbins protagonista. Il lungo bresciano ispira il parziale 8-0 con cui i locali si rimettono sui binari e costringono la panchina trevigiana a fermare il gioco (26-28). Le squadre tornano sul parquet e Della Valle firma il pareggio con un layup non banale. Risposta Treviso affidata ad Allen, che manda a bersaglio la tripla dal’arco. 36-40 all’intervallo.

Brescia si riporta al comando delle operazioni nel terzo quarto, lo fa con un parziale mortifero di 10-0 ispirato da un Della Valle rientrato dagli spogliatoi con un atteggiamento migliore (47-40 al 24′). Treviso appare frastornata, riesce a chiudere il break grazie alla bomba di Olisevicius, ma viene costretta a subire l’onda bresciana, che si schianta sui viaggianti come un foume in piena. Treviso non trova più la via del canestro per diversi minuti e viene punita da un parziale di 16-0 che di fatto taglia le gambe ai ragazzi di coach Vitucci. Brescia tocca il massimo vantaggio a +20 (63-43 al 29′), e chiude la penultima frazione con un vantaggio significante (69-49).

Ultimo periodo di pura accademia, con Treviso che tira i remi in barca e con le compagini che giocano minuti di garbage time. Brescia con Cobbins raggiunge il +25 a metà quarto (81-56), ritoccato poco dopo dai padroni di casa (84-61). Da segnalae un infortunio alla caviglia a John Petrucelli, che deve uscire dal campo sorretto dai compagni qualche minuto prima della fine della gara. Finale 88-67.

Germani Brescia vs Nutribullet Treviso 88-67 (18-23; 36-40; 69-49)

Brescia: Christon 5, Gabriel 12, Bilan 10, Burnel 14, Massinburg 9, Della Valle 16, Petrucelli 3, Cobbins 6, Cournooh 9, Akele 4, Porto 0, Tanfoglio 0. All: Magro

Treviso: Bowman 4, Zanelli 0, Harrison 6, Torresani 2, Faggian 2, Robinson 19, Scandiuzzi 0, Mezzanotte 0, Allen 10, Olisecivius 20, Paulicap 4, Camara n.e. All: Vitucci

MVP Basketinside: Jason Burnell, in una delle sue migliori versioni da quando è a Brescia, perchè oltre a fare tutto ciò che fa di solito, trova il fondo della retina con costanza e sicurezza. Di lui si parla sempre troppo poco.