Brescia spaventa il campionato: annienta Sassari con una prova da rullo compressore e torna capolista

Terza vittoria di fila in campionato per Brescia: la Germani torna momentaneamente in testa al campionato e lo fa con una gara molto simile a quella di due settimane fa contro Varese. Lo fa, sostanzialmente, dominando. La formazione lombarda serve ai propri tifosi un’altra prova pazzesca, in una gara di fatto già instradata nei primissimi minuti di gioco e più in generale nel primo tempino. Nel secondo quarto Brescia gioca nella sua versione “showtime”, segnando 33 punti e facendo calare il sipario sul match con un tempo di anticipo. Percentuali faraoniche quelle trovate da Brescia, in una serata in cui si impatta (ancora) quota 110 e si ritocca il record societario per la vittoria con lo scarto più ampio di sempre, +45 (il precedente era il +43 contro Varese sopra citato). La Leonessa taglia a fette la difesa di Sassari, con gli isolani che di fatto non sono mai in partita e perdono presto il controllo del ritmo della gara, sopraffatti dal gioco perfetto dei lombardi sui due lati del campo. In difesa Brescia è sicuramente aiutata da una Sassari tutt’altro che perfetta oltre che orfana di Whittaker, Diop e Bendzius, ma è dall’altra parte de campo che la Dinamo, anche volendo, può fare poco. Perchè Brescia segna in tutti i modi e con diversi uomini: ne porta sei in doppia cifra, con Gabriel che spicca sugli altri in quanto in grado di segnare punti quando ancora c’è gara. Ma è difficile premiare un singolo tra le fila della Leonessa, esattamente come due settimane fa: Brescia domina a rimbalzo e registra 31 asist di squadra a fronte di sole 11 palle perse, peraltro arrivate in garbage time. 23 le palle perse da Sassari, un po’ troppe a evidenziare una gara in cui non funziona nulla per coach Piero Bucchi, con i suoi che si fermano dopo due vittorie di fila in campionato. Spicca il solo Gombauld, unico a lottare anche nel finale e autore di 17 punti e 20 di valutazione.

Prossima sfida per Brescia in trasferta a Reggio Emilia. Per la Dinamo impegno casalingo contro Brindisi.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Bilan

Quintetto Sassari: Tyree, Cappelletti, Charalampopolous, Mckinnie, Gombauld

Parte forte la Germani, che manda a segno le prime quattro triple della sua partita, spingendosi sul +8 a metà primo quarto (16-8). Positivi Petrucelli e Della Valle, con Sassari che cerca di trovare spazio in transizione e spalle a canestro, con Treier e McKinnie protagonisti. Cappelletti accorcia dall’arco ma sale in cattedra Gabriel, che segna 5 punti di fila e mette Brescia sul +10 (21-11). Timeout Sassari ma Brescia in attacco gioca con una calma e una fluidità invidiabili, oltre che con fiducia: il gancio di Bilan vale il +12 poco prima della fine del primo periodo (29-17).

Secondo periodo che si apre con la bomba di Cournooh e due canestri di Burnell, e con Brescia che vola sul +19. Sassari non riesce a produrre in attacco, perde palla e Gabriel si lancia per una schiacciata che spinge nuovamente coach Bucchi a firmare il gioco (38-17). La Dinamo è totalmente in palla di fronte all’intensità dei lombardi, che comunque iniziano ad abbassare ritmo e percentuali, gestendo il vantaggio accumulato. Sassari, dal canto suo, non segna nessun punto nei primi 5′ della seconda frazione, con Gombauld che pone fine alla siccità offensiva sarda con due punti dal pitturato. Brescia risponde subito con Cournooh, perfetto fin qui dall’arco, seguito dai canestri di Della Valle e dalla tripla di Massinburg: parziale Germani che di fatto chiude la gara con ampio anticipo (48-21 al 18′). La Leonessa non smette di spingere e da qui cala un nuovo parziale 14-4 in pochi minuti, terminato dalla una tripla pazzesca sulla sirena di Christon (62-25). Si va al riposo consapevoli che il secondo tempo sarà solo per le statistiche.

Terzo periodo che si apre con un parziale bresciano di 13-0, con Brescia che va sul +50 con la bomba di Della Valle (75-25). Margine questo che si mantiene stabile per tutto il terzo quarto, in cui non si segnalano particolari acuti. Alla penultima sirena il parziale recita 88-38.

Massinburg dall’arco per il +51 Germani ad aprire un ultimo periodo in cui Brescia rallenta leggermente i giri del motore, e porta a casa il successo con il punteggio finale di 110-65.

Germani Brescia vs Banco di Sardegna Sassari 110-65 (29-17; 62-25; 88-38)

Brescia: Christon 7, Gabriel 15, Bilan 14, Burnell 16, Massinburg 15, Della Valle 19, Petrucelli 12, Cournooh 8, Akele 2, Porto 2, Cobbins n.e., Tanfoglio n.e. All: Magro

Sassari: Cappelletti 5, Piredda 0, Pisano 2, Treier 8, Tyree 4, Kruslin 9, Raspino 2, Gentile 2, Gombauld 17, McKinnie 9, Charalampopolous 9, Gandini n.e. All: Bucchi

MVP Basketinside: Kenny Gabriel, che sta giocando le ultime gare con grande fiducia, da leader quale è e deve essere. Energia ed entusiasmo contagiosi per tutti.