Brescia vince e ottiene la salvezza in una match contraddistinto dal grande equilibrio e dall’intensità. Nessuna squadra ha mai trovato il break della vera fuga, trovando solo timidi allunghi. Nell’ultimo quarto Brescia ha trovato un parziale decisivo, Cremona invece costretta a inseguire ha sciupato le occasioni per impattare mentre la Germani ha dato la zampata della vittoria. Bortolani man of the match con tanti punti e le giocate decisive nel finale. Per Cremona invece TJ Williams on fire con il season high da 28 punti.

1°Quarto

Avvio on fire per la Vanoli che spinta da Mian e Hommes si porta subito in vantaggio. Brutto infortunio per Kalinoski che sbatte contro Moss e resta tramortito. Brescia però reagisce grazie alle triple di Moss e Sacchetti poi con Burns che fa la voce grossa in area. Brescia si porta anche in vantaggio ma con Poeta in campo si accendono Jarvis Williams e Marcus Lee, soprattutto quest’ultimo che vola ripetutamente al ferro. La Germani risponde con Bortolani per un match che prosegue in grande equilibrio. Il primo quarto vede così Brescia avanti 26-25.

2° Quarto

La Vanoli parte forte aumentando la pressione difensiva e trovando canestri in velocità. I locali volano fino alla doppia cifra di vantaggio ma la Germani non molla e risponde grazie a un super Bortolani tornando a contatto grazie al tiro pesante. Giocate importanti per i due Williams che spingono Cremona ma nel finale ci pensa l’ex Crawford a far tremare i ferri con una schiacciata potente. Il primo tempo vede Cremona avanti 47-43.

3° Quarto

Brescia approccia bene il quarto trovando un break di 6-0 utile per impattare. Cremona si affida alle iniziative di TJ Williams per la riscossa mentre Crawford realizza un gioco da 4 punti utile per mantenere l’equilibrio. Cremona grazie a qualche tiro libero riesce a mettere la testa avanti chiudendo la terza frazione sul 71-69

4° Quarto

Brescia è on fire in avvio di periodo con Moss e Parrillo che infilano due triple importantissime con la Germani che vola sul + 6 a 6 minuti dal termine. Poeta e Lee permettono alla Vanoli di recuperare lo svantaggio mentre successivamente si susseguono tante forzature ed errori da ambo i lati. Un antisportivo a Lee permette a Brescia di infilare un minibreak e provare la fuga. Ci pensa il solito TJ Williams a tenere incollata la Vanoli mentre nel finale tanti errori da ambo i lati. Tj Williams infila una schiacciata che tiene Cremona sul -1. 2/2 di Bortolani poi fallo su tiro da tre di Cournooh a 10 secondi dal termine: David fa 2/3 mentre dall’altra parte Burns fa 0/2 ma Sacchetti prende rimbalzo con Bortolani che subisce fallo antisportivo da Barford. Bortolani fa 2/2 e nell’ultimo possesso schiaccia il canestro della sicurezza. Brescia vince 94-89.

Vanoli Cremona 89-94 Germani Brescia

Cremona: TJ Williams 28, Poeta 8, Cournooh 8, J Williams 20, Barford 6, Hommes 8, Mian, Lee 11, Gallo ne, Trunic ne, Zacchigna ne, Donda ne. All. Galbiati

Brescia: Crawford 14, Bortolani 23, Sacchetti 12, Burns 17, Moss 10, Willis 5, Chery 7, Kalinoski, Parrillo, 6, Vitali ne, Bertini ne. All Buscaglia