Brindisi con fatica batte Treviso e accede alle Final Eight

In un PalaPentassuglia ancora sold-out, Brindisi dopo il ritorno al successo contro Reggio Emilia, è alla ricerca del pass per le Final Eight di Pesaro e una vittoria sarebbe fondamentale in tal senso, contro una incerottata Treviso che, deve fare i conti con la mancanza del play titolare Nikolic, del neozelandese Isaac Fotu e di Charles Cooke.

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Thompson, Banks, Sutton, Stone, Brown

QUINTETTO DE’ LONGHI TREVISO BASKET: Imbrò, Logan, Alviti, Parks, Chillo

Gli uomini di coach Vitucci accedono alla Final Eight di Pesaro con tanta fatica, Treviso nonostante le molteplici assenze, lotta fino alla fine ed esce a testa alta dal PalaPentassuglia.

HAPPY CASA BRINDISI – DE’ LONGHI TREVISO BASKET 81-74 (17-20, 21-17, 26-16, 17-21)

BASKETINSIDE MVP: Adrian Banks

A breve la cronaca della partita.