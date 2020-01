Brindisi la spunta su una combattiva Roma solo dopo un overtime

Al PalaPentassuglia si sfidano Happy Casa Brindisi e Virtus Roma per la 19ª giornata di LBA. I pugliesi sono reduci dalla netta sconfitta subita in coppa contro il Besiktas e sono alla ricerca del pronto riscatto; inoltre, la società del presidente Marino, in settimana ha salutato Antonio Iannuzzi che è passato alla corte di coach Sacripanti a Napoli ed è passata alla formula del 6+6 pagando la luxury tax. I capitolini, invece, non vivono un buon momento dato le quattro sconfitte subite nelle ultime quattro partite e una vittoria sarebbe ossigeno puro. Ma, questo è anche il match dei grandi ritorni perchè oltre al ritorno di Jerome Dyson e del vice coach Daniele Michelutti, c’è soprattutto il ritorno da avversario di coach Piero Bucchi che ha trascorso 5 bellissimi anni con la compagine brindisina.

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Thompson, Banks, Martin, Stone, Brown

QUINTETTO VIRTUS ROMA: Dyson, Kyzlink, Buford, Alibegovic, Jefferson

Dopo la vittoria all’overtime contro Cantù, Brindisi si ripete e riesce a sconfiggere la Virtus dell’ex Piero Bucchi con l’ottima prestazione di Brown (14 punti e 11 rimbalzi), seguito dai 22 punti del solito Adrian Banks e in particolar modo di importanza capitale è la tripla di Martin allo scadere che ha permesso ai pugliesi di mandare la partita all’overtime. Roma gioca una buona partita e mette in seria difficoltà i pugliesi, soprattutto grazie al duo Dyson-Jefferson, rispettivamente 23 e 21 punti.

HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS ROMA 88-81 ( 20-15, 12-20, 23-23, 21-18)

BASKETINSIDE MVP: John Brown

