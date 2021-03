Che bella questa Brindisi. La quinta vittoria consecutiva in campionato della Stella del Sud arriva sul non semplice campo della Germani Brescia, nel segno di Bostic e Thompson, nonostante l’assenza di Harrison. Brescia paga un finale di secondo periodo deleterio, con un parziale 13-0 che fa scappare via gli avversari, senza riprenderli più. Brindisi soffre più del previsto perché a Brescia non manca la voglia di lottare, trascinata da Moss e Kalinoski, probabilmente i migliori due giocatori non solo della serata, ma dell’intera stagione. La Germani regala quattro americani: Willis sprecone, Crawford dannoso soprattutto in difesa, Wilson oggetto misterioso e Chery non in serata realizzativa. Nemmeno Burns colma le lacune bresciane: pasticcione in qualche possesso chiave, il lungo italo-americano non incide come suo solito. Vitali gioca bene ma spende cinque falli a inizio quarto periodo, forse con lui in campo parleremmo di un risultato diverso. O forse no, perchè dietro i demeriti bresciani ci sono i meriti di una Brindisi che si conferma ancora di più seconda forza della Serie A, grazie al duo Bostic-Thompson in attacco e a Willis in difesa. L’Happy Casa domina a rimbalzo (51 a 39) e per lunghi tratti ha in mano ritmo e intensità della gara, ma è anche sprecona nelle numerose situazioni di tiro libero (12/23) ma riesce, soprattutto con il gioco nel pitturato, ad avere la meglio della Leonessa. MVP è Darius Thompson (18 punti, 6 rim, 8 ass), che più di Bostic prende per mano i suoi con leadership durante tutti i 40′ di gara, facendo sentire meglio l’assenza di Harrison. Per Brescia, ancora una volta, una vittoria sfuggita per disattenzioni futili, un tagliafuori mancato, un aiuto eseguito male. Sono dettagli che allontano la Leonessa dalla corsa playoff: vero che l’ottavo posto è lì, ma questa squadra ha poche speranze contro le prime della classe in post season, come dimostrato in questo lunch match.

Quintetto Brescia: Chery, Kalinoski, Crawford, Sacchetti, Burns

Quintetto Brindisi: Thompson, Bostic, Gaspardo, Willis, Perkins

Partenza a razzo della Germani, che apre con un 8-0 tutto firmato da Kalinoski. Risponde Brindisi con un 7-0 immediato, in una gara che in avvio mostra mani calde e ritmo alto. Kalinoski ricaccia indietro l’Happy Casa con una nuova tripla, e Brescia è nuovamente a +4 (11-7). 17-17 a fine primo quarto, con Bostic a tenere Brindisi a contatto.

Bell dona ai suoi il primo vantagio della gara a inizio secondo quarto. Risponde Brescia con Bortolani e Moss a piazzare un break 5-0 per riprendere la testa della sfida. Buon momento ora per la Leonessa, che vola a +6 con la tripla di Vitali ma soprattutto grazie all’intensità difensiva: le seconde linee di Vitucci soffrono una Brescia che mostra un buon linguaggio del corpo. Gli ospiti faticano a segnare ma vengono sbloccati dall’appoggio di Krubally, rimanendo in scia (29-25 al 17′). Un doppio canestro di Thompson fa impattare Brindisi a quota 29, poi Willis e Bostic dall’arco. Chiude il parziale la bimane in campo aperto di Bostic, che infiocchetta un parziale di 13-0 fulmineo. In un attimo Brindisi va avanti di 7 (29-36 al 19′). Buscaglia non chiama timeout, ma il blackout della Germani viene acuito da un’altra bomba di un Bostic scatenato. Wilson dalla lunetta chiude il parziale ma ancora Bostic dall’arco manda le squadre negli spogliatoi sul 31-42. Per l’ex Reggio 17 punti con 4 triple, senza errori dal campo.

Brescia in un fosso ora, subisce la bomba ancora di Bostic per il +14 Brindisi. L’Happy Casa tocca anche il +16 con Perkins, di fatto in questo momento la gara appare chiusa. Brescia cerca di reagire con Kalinoski e Sacchetti, ma i viaggianti sono ora in estrema fiducia, e rispondono colpo su colpo, rimanendo in doppia cifra di vantaggio grazie alle sortite di Thompson (40-52 al 25′). Brescia ha ritrovato ora un po’ di vigore, avendo Buscaglia panchinato zavorre come Crawford, inutile fin qui alla causa dei compagni. Moss e Burns martellano il pitturato, e Brescia torna a -8, costringendo coach Vitucci al timeout (44-52 al 27′). Ci pensa Thompson dall’arco a rimettere 11 lunghezze tra i suoi compagni e gli avversari, ma Brescia ha ora una faccia decisamente migliore rispetto a quella pre-intervallo. 52-60 al 30′, con Brescia che si rimette sui binari sfruttando anche qualche errore di troppo dalla lunetta Brindisi. Gli ospiti sicuramente meglio a rimbalzo.

Visconti apre con un libero l’ultima frazione. Buscaglia rimette Crawford sul parquet ma nei primi due minuti Brescia non segna e perde anche un Vitali fin qui positivo: l’ex Cremona spende infatti il suo quinto fallo e si accomoda in panchina. Si sblocca Willis per Brescia, negativo fin qui, mentre l’Happy Casa continua a sprecare i liberi offerti dalla terna arbitrale. 54-61 al 33′, con i viaggianti che provano a controllare la gara ma si risveglia anche Crawford, che segna due canestri in fila per il -4 bresciano (58-62 al 36′). Brindisi spreca tiri anche ben costruiti, con Bostic non preciso in questa fase di gara anche causa stanchezza. Brescia ne approfitta e continua a rosicchiare lunghezze di margine, con Kalinoski torna a -2 (60-62). Break 6-0 dei locali, immediatamente chiuso dalla penetrazione vincente di Thompson, seguita dal canestro vincente di Willis. Coach Buscaglia ferma il gioco, trovando il canestro di Burns. il coach bresciano mescola le carte nel finale, buttando Bortolani nella mischia, anche se è sempre Kalinoski a prendersi gli oneri di guidare in attacco i suoi: si guadagna un antisportivo da Perkins rimettendo i suoi a -4 (64-68 al 38′). Krubally ripaga della stessa moneta ma Brescia non molla, con un commovente Kalinoski a mettere la tripla del -3 (67-70). Brescia accorcia nuovamente con Willis (68-70), ma Bostic riporta i suoi a +3, sempre dalla linea della carità. Brescia avrebbe la palla del pareggio, ma Chery la spedisce sugli spalti. Vince Brindisi, con merito: il finale recita 68-74.

Germani Brescia vs Happy Casa Brindisi 68-74 (17-17; 31-42; 52-60)

Brescia:

Brindisi:

MVP Basketinside: Darius Thompson