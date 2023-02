Brindisi passa al Taliercio nel matinée, Venezia cade sul finale

La Happy Casa Brindisi vince in volata in casa dell’Umana Reyer Venezia grazie ad una difesa decisiva di Burnell.

Quintetto Venezia: Spissu, Moraschini, Bramos, Willis, Watt.

Quintetto Brindisi: Mascolo, Reed, Lamb, Burnell, Perkins

PRIMO PERIODO

Partenza in equilibrio sul 6-4 dopo 3’. Spissu e Willis alzano i giri del motore orogranata per il 12-8 a metà del quarto. Venezia alza il muro difensivo e tiene a distanza Brindisi che fatica a trovare ritmo in attacco. Reazione degli ospiti che arrriva però a 3’ dal primo mini intervalloper riportarsi sotto sul 14-12. Finale di quarto spezzato dalle palle perse da una parte e dall’altra che si chiude sul 19-17.

SECONDO PERIODO

Secondo quarto che riparte sulla falsa riga del primo con il punteggio in equilibrio sul 25-23 a metà del quarto. Punteggio basso con nessuna delle due squadre che riesce a dare strappo. Ci prova il duo Spissu-Watt per il 31-28 entrando negli ultimi 2’. Ancora Spissu con una super difesa recupera palla e sul ribaltamento trova Brooks con un pick&pop che chiude di fatto il primo tempo sul 38-31.

TERZO PERIODO

Venezia prova con Spissu ad inizio del quarto a dare colpo decisivo alla partita, ma Brindisi non ci sta e resta a contatto con Reed sul 44-37 dopo 4’. Impatto di Tessitori che con 5-0 personale spinge Venezia sul 51-39 con 3’ dall’ultimo mini intervallo. Reazione veemente di Brindisi che si riporta avanti con 0-13 di parziale per il 51-52 con 1’16’’ da giocare. Ancora Perkins a spingere i suoi per il +3. De Nicolao ferma il “digiuno” orogranata con la tripla che chiude il quarto sul 54-54.

QUARTO PERIODO

De Nicolao sale al comando e prende per mano i suoi con punti pesanti, difesa e assist per il 66-60 dopo 3’. Brindisi non molla e rimane comunque a conttato sul 68-64 con 4’21’’ dalla sirena finale. Fischio quantomeno discutibile su uno scontro Spissu-Harrison con la terna che prima segnala il fallo del brindisino poi andando a rivedere assegna un antisportivo a Spissu. Inerzia quindi che prende la parte dell’Happy Casa che ne approfitta con Lamb per il 68-71 con 3’ da giocare. Finale concitato con sorpassi e controsorpassi. Venezia ha l’ultimo possesso per provare a vincere ma la difesa brindisina si chiude e Burnell recupera pallone decisivo.

Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi 75-76

Spettatori 2.857

Parziali: 19-17; 38-31; 54-54.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 5, Spissu 17, Parks 2, Bramos 3, Moraschini 4, De Nicolao 10, Granger 7, Chillo ne, Brooks 8, Willis 8, Gattel ne, Watt 11. All.re De Raffaele

Happy Casa Brindisi: Burnell 5, Reed 13, Bowman 11, Harrison 7, Vitucci ne, Lamb 10, Mascolo, Bocevski ne, Mezzanotte 10, Riismaa ne, Bayehe 9, Perkins 11. All.re Vitucci