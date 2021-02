Brindisi prende il largo nella ripresa e resiste alla rimonta di Reggio Emilia

Brindisi e Reggio Emilia si sfidano nel posticipo che chiude la 18° giornata di LBA. Per questa partita e non solo, Vitucci dovrà fare a meno del suo top scorer D’Angelo Harrison, infortunatosi in Champions League. I reggiani, invece, arrivano al PalaPentassuglia dopo aver conquistato il passaggio del turno in Fiba Europe Cup. Nelle fila degli ospiti è fuori Frank Elegar, assente anche nella “bolla” di Den Bosch.

HAPPY CASA BRINDISI – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 79-70 (18-13, 17-19, 26-16, 18-22)

A breve il recap completo della gara.