Brindisi rimonta, prende il largo e batte Treviso

Brindisi e Treviso si sfidano per la quarta giornata di LBA. In un PalaPentassuglia, con capienza limitata a 200 spettatori, i pugliesi sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, dopo la preziosa vittoria ottenuta alla Unipol Arena contro Reggio Emilia. Mentre, la De’ Longhi, è reduce dalla sconfitta casalinga subita contro la Germani e cerca il pronto riscatto. Per questa gara coach Vitucci, nonostante i vari acciacchi in settimana di Udom, Zanelli e Harrison, può contare sul roster al completo. Per i trevigiani di coach Menetti è stata, invece, una settimana di cambiamenti, con l’arrivo di Sokolowski, sarà a disposizione da settimana prossima, come sostituto del deludente Tyler Cheese che verrà tagliato a breve.

HAPPY CASA BRINDISI – DE’ LONGHI TREVISO 99-83 ( 26-23, 12-30, 30-14, 31-14)

Partita dai due volti quella che va in scena al PalaPentassuglia. Nei primi 20′ una sorprendente Treviso prende in mano la gara grazie al solito Logan e un dominante Mekowulu. Al rientro dalla pausa lunga, gli uomini di Frank Vitucci rimontano grazie alle fiammate di Willis e del solito Harrison e dilagano nell’ultimo quarto, ottenendo la terza vittoria consecutiva. I trevigiani, nel secondo tempo si sciolgono e incappano nella terza sconfitta di fila.

