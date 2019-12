Brindisi stende Reggio Emilia con un super Luca Campogrande

Tutto pronto per la sfida tra la Happy Casa e la Grissin Bon in un PalaPentassuglia sold-out nella giornata di Santo Stefano. Brindisi reduce da un filotto di quattro sconfitte consecutive in LBA, vuole tornare al successo tra le mura amiche per mettere in cascina punti fondamentali per la corsa alle Final Eight. Discorso analogo per gli emiliani che, dopo la sconfitta in casa subita contro Venezia, sono tra le squadre a quota 12 punti e alla ricerca di una vittoria per sperare di entrare in zona Final Eight.

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Thompson, Banks, Sutton, Stone, Brown

QUINTETTO GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Mekel, Vojvoda, Fontecchio, Upshaw, Owens

Vittoria di autorità per la Happy Casa che raccoglie due punti fondamentali per le Final Eight e si porta a quota 16 punti. I reggiani, invece, si confermano in un momento delicato e subiscono la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

HAPPY CASA BRINDISI – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 87-72 (24-13, 22-25, 20-18, 21-16)

BASKETINSIDE MVP: Luca Campogrande

A breve la cronaca della partita.