Dopo lo stop esterno contro Trento, Brindisi vuole chiudere una stupenda regular season al secondo posto, mentre Varese non ha più nulla da chiedere al campionato, ma vuole finire al meglio una stagione piuttosto turbolenta. Al PalaPentassuglia va in scena l’ultima giornata di LBA.

HAPPY CASA BRINDISI – OPENJOBMETIS VARESE 108-84 (30-16, 31-29, 20-23, 27-16)

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Thompson, Bostic, Gaspardo, Willis, Perkins

QUINTETTO OPENJOBMETIS VARESE: Ruzzier, Douglas, Strautins, Scola, Egbunu

PRIMO QUARTO:

Brindisi inizia subito forte con un parziale di 10-2 propiziato dalle triple di Gaspardo e Bostic. Gli ospiti sono poca cosa in difesa e in attaccano faticano a costruire tiri aperti. È evidente la differenza di motivazioni tra le due squadre. La Happy Casa già dal quinto minuto allunga sul +12, Varese prova a contenere la fuga brindisina ma deve fare i conti con un Harrison ispiratissimo che, in uscita dalla panchina, chiude il quarto con 7 punti, guidando i suoi sul +14 dopo i primi 10’: 30-16.

SECONDO QUARTO:

Il copione non cambia. I pugliesi continuano ad essere prolifici dall’arco dei 6,75, mantenendo sempre un vantaggio rassicurante. La Openjobmetis, dal canto suo, riesce a trovare più costanza offensiva grazie ai punti di Douglas e così Vitucci chiama timeout per ristabilire qualche meccanismo difensivo. I padroni di casa riprendono la loro marcia e, nonostante i canestri di pura classe di Luis Scola, riescono ad andare all’intervallo lungo sul +16, 61-45.

TERZO QUARTO:

Ad inizio quarto Brindisi sembra scappare definitivamente grazie al duo Thompson-Gaspardo che siglano il 71-50. La gara sembra scorrere senza grandi segnali di ripresa da parte di Varese che concede praterie dove la Happy Casa si diverte e offre il suo basket spettacolo. Negli ultimi minuti di frazione, però, la squadra di Bulleri riesce a rimettere la partita in discussione, complice la zona e un passaggio a vuoto dei pugliesi, arrivando sul -10, 78-68. L’ultimo canestro è di Bell che fissa il punteggio sul 81-68.

ULTIMO QUARTO:

Gli ospiti arrivano sotto la doppia cifra di vantaggio attraverso i punti di Morse e Douglas, 82-73. Da qui in poi Brindisi riprende il comando e il dominio della gara: le giocate di un sontuoso Willis fanno la differenza e firmano un nuovo allungo sul + 14. Questa volta Varese cede definitivamente il passo. I restanti minuti di gioco sono di garbage time, in cui la Happy Casa dilaga sforando la quota 100 punti. Al PalaPentassuglia finisce 108-84, risultato che consente ai padroni di casa di andare con grande merito ai playoff da secondi in classifica.

TABELLINO:

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 13 (3/5, 2/7, 4 r.), Zanelli (0/1, 0/3, 1 r.), Harrison 17 (3/3, 2/3, 2 r.) Visconti 3 (1/1 da 3), Thompson 21 (7/9, 1/3, 3 r.), Guido (0/1), Udom 8 (2/4, 1/2, 5 r.), Bell 14 (2/2, 3/5, 1 r.), Perkins 8 (4/8, 0/1, 5 r.), Willis 10 (3/6, 1/3, 11 r.), Cattapan (0/1, 1 r.). All.: Vitucci.

OPENJOBMETIS VARESE: Beane 5 (1/1, 1/3), Morse 8 (3/3, 5 r.), Scola 16 (2/4, 3/6, 5 r.), De Nicolao 6 (3/5, 0/2, 3 r.), Ruzzier 14 (5/5, 1/4, 1 r.), Strautins 5 (2/5, 0/1, 2 r.), Egbunu 4 (1/4, 2 r.), De Vico 12 (2/3, 2/4, 2 r.), Ferrero (0/ da 3, 1 r.), Douglas 14 (5/5, 1/4, 7 r.). All.: Bulleri.

BASKETINSIDE MVP: Derek Willis 10 (3/6, 1/3, 11 r.)

PROGRESSIVI: 30-16, 61-45, 81-68, 108-84