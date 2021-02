Brindisi vince con tanta fatica resistendo alla rimonta di Trieste

Dopo le Final Eight di Coppa Italia e la pausa per le nazionali, ricomincia la LBA con ben tre anticipi, tra cui la gara del PalaPentassuglia che vede la Happy Casa Brindisi opposta all’Allianz Trieste. Le due compagini si incontrano per la terza volta in stagione, l’ultimo precedente è proprio in Coppa Italia dove i pugliesi hanno avuto la meglio. Sempre nelle fila brindisine si segnala l’esordio dell’ex Reggio Emilia Josh Bostic che, per il momento, sostituisce l’infortunato D’Angelo Harrison.

HAPPY CASA BRINDISI – ALLIANZ TRIESTE 81-74 (27-13, 17-18, 19-24, 18-19)

A breve il recap completo della gara.