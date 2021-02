Cantù rialza la testa e con un gran secondo tempo batte Treviso

Cantù batte Treviso 83-76 frutto di una grande rimonta avvenuta nella ripresa e abbandona l’ultimo posto in classifica. Due punti di fondamentale importanza per la squadra di coach Bucchi, che ha trovato le chiavi per strappare il successo nella seconda metà di gioco, quando gli ospiti hanno calato sensibilmente le loro percentuali. La formazione di Menetti produce infatti un primo tempo offensivo ai limiti della perfezione con Solowoski (18 nei primi 2 quarti) e Logan, violini principali nella sinfonia trevigiana. Nella ripresa la musica è però opposta, con la De’ Longhi tenuta a 12 e 16 punti rispettivamente nel terzo e quarto periodo. Per l’Acqua San Bernardo top scorer Gaines, autore di 22 punti mentre in doppia cifra chiude anche Smith con 14.

Cantù: Smith, Gaines, Pecchia, Leunen, Bayehe

Treviso: Russell, Logan, Solowoski, Akele, Mekowulu

CRONACA – Avvio tutto di marca ospite, con Logan e Russell a segno per lo 0-5. Bayehe sblocca i padroni di casa, ma Treviso è in controllo e con Mekowulu e un’altra tripla di Logan vola sul 5-12. Logan continua nel suo show offensivo, mentre Cantù si affida a Smith per rimanere in scia sul 9-15. Anche Solowoski s’iscrive nello show del tiro da tre punti, con il numero ventiquattro che piazza la quinta tripla su sette tentativi di squadra obbligando Bucchi al minuto di sospensione sul 10-21. Trama che non cambia con la De Longhi che archivia il primo quarto avanti 17-26. Il botta e risposta tra Thomas e Vildera apre la seconda frazione di gioco. Una tripla di Johnson riporta il margine sul meno sette (25-32) ma è grazie a Procida che Cantù si riporta a soli due possessi di margine, sul 30-36. Menetti chiama timeout, ma al rientro è ancora Johnson a salire in cattedra per il meno quattro. A ridare ossigeno agli ospiti è la solita tripla di Logan, ma Procida risponde con la stessa moneta. Johnson e Gaines propiziano ulteriormente la rimonta, con Cantù che rientra a meno uno sul 40-41. Imbrò e Solowoski riallontanano i veneti, ma Gaines trova altri tre punti sul referto personale e insacca il 43-46. L’ultimo acuto lo trova Solowoski che sale a quota 18 nel tabellino siglando il 43-48 all’intervallo. Dopo la pausa lunga son le triple di Smith e Leunen a riportare a meno uno la formazione di Bucchi, che concretizza nell’azione successiva il sorpasso con la terza bomba firmata questa volta da Gaines per il 52-50. Russell impatta a quota 52, ma Cantù spinge e con Smith e Pecchia tocca il più tre sul 59-56. Treviso fatica e Cantù completa un gran terzo quarto chiudendo avanti di sei, sul 66-60. Gli ultimi dieci minuti si aprono con il più otto interno di Kennedy, ma Chillo non ci sta e dimezza il margine firmando i liberi del 68-64. Un tecnico a Logan riallontana Cantù a più cinque, ma Akele dall’arco tiene a contatto la De’Longhi sul 71-69. Gaines e Smith allontanano nuovamente a più sei l’Acqua San Bernardo, ma è Bayehe che fa le prove di titoli di coda con il 79-71 a due minuti dal termine. Russell prova a riaprire i conti, ma Gaines s’inventa un clamoroso canestro che mantiene i canturini avanti di otto. Treviso non ne ha più e con Bayehe dalla lunetta Cantù mette la parola fine imponendosi 83-76.

MVP BASKETINSIDE.COM: Gaines