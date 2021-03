Cantù torna a sorridere e con un super Gaines piega Cremona

Cantù supera Cremona 92-85 e torna così a respirare in classifica. Due punti fondamentali in chiave salvezza, soprattutto vista la contemporanea vittoria pomeridiana di Varese. Sugli scudi Gaines, mvp della sfida con 24 punti a referto mentre continua la crescita di Bayehe sempre più uomo chiave della formazione brianzola. Altra prova convincente per lui, autore di una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi.

Cantù: Smith-Gaines-Pecchia-Leunen-Bayehe

Cremona: Poeta-Cournooh-Mian-Hommes-Williams

Cronaca – Portano la firma di Leunen i primi tre punti canturini. La risposta di Cremona passa tutta dall’ex di turno, con otto punti in fila di Cournooh per il primo vantaggio ospite sul 5-8. Bayehe inchioda poco dopo il sorpasso, ma è l’equilibrio a farla da padrone con le due compagini a rispondersi colpo su colpo. Williams e Hommes danno alle ospiti il più quattro (12-16), ma Bayehe e Leunen rispondono per le rime firmando il 17-16. Smith e Bayehe firmano il primo allungo canturino sul 24-18, ma Mian rimette subito in scia Cremona con un bel canestro. L’inerzia è però tutta della formazione di Bucchi che nel finale piazza un 8-0 che vale il 32-20 alla prima sirena. Nel secondo parziale è la tripla di Barford a riaprire la contesa. Hommes fa meno sette, ma Johnson sblocca Cantù timbrando il 34-25. Si sblocca anche Mian, ma Kennedy prima e Smith poi rispondono per le rime, firmando il più dodici che obbliga Galbiati al timeout. Cournooh e Hommes riportano sotto la doppia cifra lo scarto, ma Cantù torna subito in controllo e con Gaines e Procida va al riposo avanti 52-41. Nel terzo quarto Cantù vola subito a più quattordici con Smith, con il punteggio che dice 56-42. Mian e Williams provano a smuovere il tabellino ospite (59-47), ma Gaines dall’arco allunga ancora sul 62-47. La Vanoli continua a faticare permettendo alla formazione di Bucchi di allungare, con Gaines, Leunen e Pecchia che firmano il break che porta il margine a ridosso dei venti punti, sul 77-59. Botta e risposta Williams-Bayehe, con il terzo periodo in archivio sul 79-61. Cournooh e Barford aprono gli ultimi dieci minuti con due canestri in fila, Bucchi non ci sta e chiama subito timeout. Pausa che non cambia quanto accade in campo perchè la formazione di Galbiati inizia a crederci e con Lee e Hommes ricuce ulteriormente, con un parziale aperto di 0-11 che scatena tutta l’ira di Bucchi costretto al timeout sul 79-72. Barford e Lee provano a riaprirla ulteriormente (83-75), ma nel momento di maggior difficoltà Cantù ritrova l’ago della bussola e spinta da Gaines e Bayehe ritrova ossigeno allungando fino al 88-75 a 2’20” dal termine. Il finale serve così solo a sancire il punteggio: Cantù s’impone 92-85.

MVP BASKETINSIDE.COM: Gaines

Cantù Cremona 92 85 (32-20; 20-21; 27-20; 13-24)



Cantù: Pecchia 6, Gaines 24, Smith 17, Bayehe 16, Leunen 13, Baparapè ne, Johnson 4, La Torre ne, Thomas 4, Kennedy 4, Procida 4, Bresolin ne. All.Bucchi

Cremona: Hommes 19, Poeta 2, Lee 9, Mian 13, Cournooh 15, T.Williams 5, R.Williams 5, Barford 11, Trunic ne, Donda ne. All. Galbiati