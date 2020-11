Cantù torna a vincere, Roma cade al PalaDesio

Cantù torna a vincere e dopo le due sconfitte subite da Milano e Treviso sconfigge la Virtus Roma 101 a 85 trascinata dal duo Thomas-Procida. La formazione di Bucchi, con il solito roster decimato fa il proprio massimo col il solito Baldasso sugli scudi trovando una sontuosa prova da parte di Biordi, autore di 14 punti e 8 rimbalzi. L’equilibrio dura però solo un quarto e mezzo: la formazione di Pancotto si affida a Kennedy (18pt+5rb) e Procida (15pt con 5/6 da 3) nella prima metà per andare al riposo avanti di dieci lunghezze, per poi trovare l’allungo decisivo nella ripresa grazie alle giocate di Thomas (21pt+12rb) e del solito Smith obbligando così la formazione capitolina alla resa delle armi.

Cantù: Smith, Woodard, Pecchia, Thomas, Kennedy

Roma: Beane, Baldasso, Campogrande, Wilson, Biordi

CRONACA- Parte subito bene la formazione ospite con Biordi e Wilson a segno per lo 0-5. La reazione di Cantù passa dalle mani di Thomas e lo schiaccione di Kennedy, che valgono la parità. Wilson e Beane provano a dare il primo break ai capitolini (9-13), ma la bomba del neo entrato Johnson tiene a contatto le due squadre. Equilibro che non cambia, con Roma che tiene bene il campo e Cantù che invece sfrutta il tiro dall’arco (ben cinque le triple a referto) per chiudere avanti sul 23-21 i primi dieci minuti. Nella seconda frazione sono Kennedy, Procida e Smith a spingere la formazione di Pancotto fino al più cinque, ma è l’antisportivo sanzionato a Wilson che spinge i canturini al massimo vantaggio sul 32-25. La Virtus accusa il colpo e con tre schiacciate consecutive di Kennedy, Cantù scappa sul 39-25. La risposta di Roma sono otto punti in fila di Baldasso, ma la formazione di Pancotto replica prontamente e va al riposo avanti 49-39. Cinque punti di Hadzic riaprono la contesa, ma Woodard e Pecchia ricacciano a meno undici gli ospiti. Botta e risposta tra Biordi e ancora Pecchia, ma è la bomba di Woodard che lancia i propri compagni sul 58-45. Roma però non molla e con Beane, Wilson e Campogrande si riporta in scia (61-52), mentre con Biordi rientra prepotentemente a contatto con la bomba del lungo della Virtus che vale un incredibile meno sette (64-57) che obbliga Pancoto al timeout immediato. Salgono però in cattedra Procida e Johnson e in un amen l’Acqua San Bernardo riallunga, portandosi sul 74-61. L’ultimo acuto è di uno scatenato Biordi, a segno per il 74-63 dopo tre quarti. Nell’ultimo periodo Beane e Baldasso spingono il rientro di Roma (83-74), ma i brianzoli son bravi a cercare costantemente Thomas, l’uomo di maggior impatto offensivo della serata con il numero uno che tocca i ventun punti nel bottino personale, trascinando Cantù sul 87-76 che porta Bucchi a chiamare minuto di sospensione. Smith e Pecchia fanno più sedici (92-76), con Kennedy che torna a mettere punti a referto regalando il massimo vantaggio di serata. Wilson smuove il tabellino ospite, mentre Cervi e Robinson ricuciono fino al meno undici obbligando Pancotto al timeout. Son però gli ultimi sussulti ospiti, Smith al rientro riallontana i compagni con un 2/2 in lunetta lanciando di fatto i titoli di coda. Cantù torna a vincere battendo Roma con il punteggio finale di 101-85.

MVP BASKETINSIDE.COM: Thomas

CANTU’-ROMA 101 85

Cantù: Thomas 21, Pecchia 8, Leunen ne, La Torre 3, Johnson 11, Bayehe 2, Baparapè ne, Woodard 5, Bresolin, Procida 15, Kennedy 18, Smith 18. All.Pancotto

Roma: Beane 15, Cervi 4, Baldasso 19, Wilson 12, Robinson 12, Ticic ne, Nizza ne, Farley, Hadzic 5, Campogrande 4, Biordi 14. All. Bucchi