Cantù respira e manda un messaggio importante nella lotta salvezza. L’Acqua San Bernardo vince e si rialza al PalaLeonessa, dopo tre sconfitte nelle ultime giornate. La vittoria contro Brescia è meritata e convincente, seppur i brianzoli dimostrino limiti tecnici abbastanza importanti. Ma ciò che conta, in questi scontri diretti delicati, sono i dettagli e la forza mentale, che i ragazzi di Bucchi dimostrano di avere maggiormente dei rivali. E con essi, anche lo scontro diretto in mano, con il punteggio dell’andata ribaltato e ora a favore dell’Acqua San Bernardo, che domenica si giocherà nuovamente la stagione in uno scontro in coda contro Reggio Emilia. La Germani è alla sesta sconfitta, una serata da incubo per una squadra che letteralmente ha toccato il fondo. In poco più di un mese i miglioramenti visti sotto coach Buscaglia sono spariti, lasciando spazio a una squadra senza idee in attacco, senza leader, che si affida ai soliti Vitali (migliore dei suoi), Moss e Sacchetti per provare a centrare la matematica salvezza, unico obiettivo realistico ormai rimasto ai lombardi. Tirare col 38% da 2 e col il 22% da 3 è inammissibile, specie in uno scontro contro il fanalino di coda in cui ci si gioca un pezzo di stagione importante. Sul banco degli imputati i soliti americani, con Burns , ma è tutta la squadra a non girare e a giocare con la paura, vanificando il dominio a rimbalzo offensivo (18 a 2). Cantù guida in sostanza dall’inizio alla fine e vince grazie al suo uomo di maggior talento: quel Frank Gaines mancato negli ultimi turni, uomo in missione salvezza della sua squadra. 28 punti stratosferici, che lo rendono MVP della gara e dimostrano ancora quanto avere leader americani di livello conti, soprattutto se la squadra non esprime un buon gioco. Ottima prova anche di Smith, Bayehe e Pecchia, che portano un contributo esattamente come Leunen. La Germani paga un secondo tempo tremendo, con un terzo quarto bloccato in attacco che consente a Cantù di prendere quel minimo gap decisivo, ma non dà mai davvero l’impressione di poterla vincere: ora deve ricevere Sassari in una gara da affrontare con meno paura e più convinzione nei propri mezzi. Questi mezzi però bisogna iniziare a farli vedere, perché in stagione si sono visti.

Quintetto Brescia: Chery, Kalinoski, Moss, Sacchetti, Burns

Quintetto Cantù: Smith, Gaines, Pecchia, Leunen, Bayehe

Buono start degli ospiti, che volano subito sul 7-0 grazie a Smith. Brescia abbozza una reazione ma in attacco gli schemi non ci sono: molti tiri forzati tengono la Germani a contatto, ma Cantù è brava ad aggrapparsi al talento di Gaines. I liberi di Pecchia valgono il +10 ospite (12-22 all’8′), con i padroni di casa davvero confusi nella metà campo avversaria. Brescia rientra fino al -6 a fine primo quarto, col canestro sulla sirena dell’ex Wilson.

Secondo quarto caratterizzato da ritmi bassi, tanta paura e palle perse. Vitali sblocca la situazione, con il playmaker bolognese non perfetto ma quantomeno in grado di prendersi responsabilità importanti. Sono suoi e di Bortolani i punti con cui la Leonessa torna a un possesso di distanza (24-27 al 15′). Galvanizzato Vitali, il più positivo dei suoi, unico a giocare con cattiveria, manda a bersaglio un jumper dalla media per il -1 e, poco dopo, la bomba del primo vantaggio bresciano di serata (29-27). Bel momento per i locali, con Bortolani che inchioda la schiacciata del +4. Parziale 11-0 bresciano, chiuso dall’1/2 di Smith prima e dalla bomba di Procida poi. Burns pareggia tutto dalla lunetta (33-33 al 18′). 42-38 all’intervallo lungo, frutto anche di una forte presenza a rimbalzo offensivo dei bresciani, che però fin qui tirano con percentuali più basse.

Smith apre la ripresa dall’arco. Cantù parte decisamente meglio, grazie anche a una ottima difesa nel pitturato: 8-3 il break nei primi minuti con cui l’Acqua San Bernardo si riporta avanti a metà terzo periodo (45-46). Si segna pochissimo, i giochi sono spesso arrugginiti, con tanta paura di commettere errori. La Leonessa non segna mai, anche a causa del blocco americani ancora deludente fin qui: Crawford e Chery sono inesistenti, e così Cantù prova a prendere il largo con i liberi di Leunen e la tripla segnata ancora dall’ala Scandone (45-51 al 27′). Timeout coach Buscaglia, ma Brescia è in uno dei suoi classici blackout e continua a perdere terreno: Bayehe con la bimane (dimenticato sotto canestro) per allungare a +8. Il break (15-3 nel quarto) viene chiuso dalla penetrazione di Crawford. 50-57 al 30′, con Cantù in relativo controllo.

Brescia prova con i nervi a dare un senso al finale di gara. Burns con una schiacciata prova a scuotere i suoi, lo segue Crawford (servito magicamente da Vitali) per il -3 Leonessa (54-57). Coach Bucchi ferma subito il gioco, ma ora l’inerzia della sfida sembra cambiata, con Brescia che controlla alla perfezione il ritmo offensivo avversario, con Cantù che non segna nei primi 3′ di ultimo quarto. Sblocca Pecchia (56-59 al 34′), Palla che ora si fa pesante, con ritmo molto basso e ragionato: i punti scarseggiano, anche perchè le mani tremano soprattutto tra i padroni di casa. Passano diversi minuti senza canestri, fino a che non sblocca la situazione Gaines con un contropiede (58-64 al 37′). Canestro pesante per il morale di Brescia, che ora è spalle al muro. Sacchetti piazza due liberi ma Gaines è scatenato e mette due canestri in penetrazione di fila, assorbendo benissimo il contatto. Smith lo segue per il +10 Cantù, che manda ai titoli di coda la gara. Risultato finale: 69-74.

Germani Brescia vs Acqua San Bernardo Cantù 69-74 (18-24; 42-38; 50-57)

Brescia:

Cantù:

MVP Basketinside: Frank Gaines