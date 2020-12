Che partita alla BLM Group Arena! Trento vince contro Cantù con la schiacciata del sorpasso di JaCorey Williams

Si è svolta nella serata di oggi, domenica 13 dicembre 2020, a Trento la undicesima giornata di questa stagione 2020/21 di LBA Serie A UnipolSai. Alle 19:00 alla BLM Group Arena di Trento abbiamo visto scendere in campo la Dolomiti Energia Trentino e la Acqua S.Bernardo Cantù.

QUINTETTO BASE CANTU’: Jazz Johnson, James Woodard, Andrea Pecchia, Dontae Thomas, Shamarkus Kennedy

QUINTETTO BASE TRENTO: Gary Browne, Davide Pascolo, Toto Forray, Kelvin Martin, JaCorey Williams

Trento attacca subito con Browne che mette a segno 10 punti importanti ben supportato da Williams, Pascolo e Martin. Cantù, seppur con fatica, riesce comunque a star dietro alla squadra trentina grazie alle buone giocate di Woodard, Johnson e Kennedy. 23-18 a favore della squadra di casa dopo i primi 10 minuti di gioco.

Nel giro di pochi minuti Sanders raggiunge quota 13 punti mentre Cantù accusa un blackout notevole in cui non sembra riuscire a trovare la giusta precisione ed il buon gioco di squadra. Immarcabile Sanders che mette in grande difficoltà i bianco-verdi grazie anche al prezioso aiuto di Martin e Williams. Dopo il Time-out Cantù inizia a riprendersi e raggiunge il -7 mentre gli aquilotti sembrano aver perso un po’ dello smalto che li aveva caratterizzati nei primo quarto. Ed è Gary Browne a riaccendere gli animi di Trento, ma Cantù approfitta delle palle perse di Trento e si porta a -2 grazie ad un super Andrea Pecchia. Alla fine, in un continuo rincorrersi tra le due squadre, la pausa lunga arriva con 42-40 per Trento.

Cantù ingrana le marce e supera Trento portandosi a +4: il parziale è di 6/0 per la squadra lombarda nei primi minuti di questo terzo quarto. In un momento negativo per l’Aquila, Kennedy e Thomas trascinano avanti la loro squadra approfittando del momento di difficoltà soprattutto in attacco. Morgan, Sanders e Williams riportano Trento alla giusta aggressività in difesa. Questo terzo periodo termina 58-57 per Trento che ritrova il vantaggio.

JaCorey William tocca quota 16 punti a soli due minuti dall’inizio del quarto ed ultimo periodo, in un momento di grande ripresa per i bianco-neri. Trento si porta a +5 ma Leunen si sblocca e mette a segno la tripla che porta Cantù a -2, che poi raggiunge il pareggio grazie a Pecchia. Sono minuti frenetici gli ultimi 4 di questa partita: Cantù con i punti di Woodard si porta sul +4 mentre Trento deve iniziare a ritrovare la giusta coesione. Alla fine, JaCorey Williams schiaccia e a 6 secondi dalla fine della partita mette a segno il +2 che porta Trento alla vittoria.

Trento (74): Martin 6; Williams 25; Browne 14; Forray 5; Sanders 17; Conti 0; Ladurner 0; Lechthaler ; Pascolo 4; Mezzanotte 3; Jovanovic 0, Morgan 0, Maye 0

Cantù (73): Johnson 17, Woodard 13, Pecchia 12, Thomas 9, Kennedy 10, Baparape 0, La Torre 4, Lanzi 0, Bayehe 0, Leunen 5, Procida 3, Caglio 0

(23-18; 19-22; 16-17; 16-16)

MVP Basketinside: JaCorey Williams