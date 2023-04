Ciclone Sassari, niente da fare per Trieste

Con un grandissimo secondo tempo la Dinamo domina Trieste e conquista la settima vittoria consecutiva al PalaSerradimigni, chiudendo 103-80 con sei uomini in doppia cifra. Bucchi si gode la splendida reazione della squadra, Bendzius è mostruoso nel 3° quarto (33 punti di squadra con 7/10 da 3 punti) insieme a Dowe e alla difesa di Kruslin e Stephens. Robinson e Diop firmano l’opera, Sassari rimane da sola al 4° posto in classifica. Un successo bellissimo nel giorno della 800 esima partita di Devecchi in maglia Dinamo, 17 stagioni, record assoluto per un giocatore nel basket.

DINAMO – TRIESTE 103-80 LE STATISTICHE COMPLETE

CHIAVI DEL MATCH: il 3° quarto della Dinamo e l’aggressività difensiva del 2° tempo

MVP: BENDZIUS il lituano spacca la partita nel 3° quarto con le sue triple, decisivo, tutta la squadra si esprime su alti livelli

APPROCCIO

Bucchi lascia fuori Robinson dal quintetto, la Dinamo parte forte con Kruslin e Jones che martellano il canestro, prima 6-0 e poi 12-6, ma Trieste è viva nonostante l’assenza di Davies. Terry è una furia dentro l’area, Bartley si mette in moto come Bossi, sorpresa dalla panchina che ribalta il match e porta i giuliani anche + 5 (18-23) Una schiacciata di Bendzius permette di impattare a quota 23 punti al 10’

EQUILIBRIO

11-2 di parziale della Dinamo che arriva 29-25 e poi trascinata da Diop e Jones arriva anche al +6 sul 34-28. Trieste trova risorse da tutti, bomba di Campogrande, canestro e assist di Ruzzier per Stumbris (34-33). Sassari però difende e produce un altro break importante, grazie al recupero con schiacciata di Robinson (40-33)

Dopo il time out di Legovich, Trieste reagisce e trova veramente tante frecce al proprio arco, De Angeli e Vildera danno una mano, all’intervallo è 43-42

BREAK DINAMO

La difesa produce lo strappo importante nel 3° quarto, Trieste arriva 46-46 poi è solo Dinamo, parziale di 18-2, Bendzius è micidiale con tre triple, Sassari aggredisce e va in campo aperto, Dowe allunga il break a cui partecipano anche Robinson e Jones. La squadra di Legovich segna 3 triple consecutive ma la Dinamo c’è e risponde colpo su colpo ritrovando ancora il + 15 (74-59). Ruzzier fa girare Trieste che è sempre in partita e non ci sta a lasciare scappare il Banco, Lever e Bossi siglano un mini-parziale, i giuliani riducono il gap al 30’ (76-64)

Dinamo con 7/10 da 3 punti nel quarto e 33 punti segnati

SASSARI LA CHIUDE

Trieste ci prova ma non può nulla di fronte allo strapotere del Banco, punti preziosi da Diop e Gentile, una tripla di Robinson e un contropiede di Treier firmano lo strappo decisivo (93-74). Si gioca solo per lo spettacolo, Diop è una spina nel fianco di Trieste che può solo cercare di non prendere un’imbarcata, finisce in festa 103-80.

Sassari, 19 aprile 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna