Colpo grosso di Pesaro con un devastante Carlos Delfino, Brindisi va ko

Brindisi ospita Pesaro per l’anticipo della 12° giornata di LBA. Le due squadre vivono due momenti diversi; la squadra di Vitucci è in un magic moment e, arriva a questa gara da capolista dopo la straordinaria vittoria a Milano. I marchigiani guidati da Repesa, invece, sono in cerca di riscatto dopo le due sconfitte in fila, ultima quella subita la scorsa settimana contro la Fortitudo.

HAPPY CASA BRINDISI – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 81-92 ( 21-27, 15-23, 24-26, 21-16)

A breve il recap completo della gara.