Colpo Trieste, fermata la Virtus Bologna

Pallacanestro Trieste vs Virtus Segafredo Bologna: 80 – 78

(Q1 16 – 20; Q2 45 – 45; Q3 64 – 59)

Pallacanestro Trieste: Bossi ne, Davis 4, Spencer 14, De Angeli 2, Ruzzier 9, Campogrande 9, Vildera 3, Stumbris 3, Bartley 14, Lever 3, Terry 19.

Coach: Legovich

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 17, Venturi ne, Belinelli 11, Bako 2, Lundberg 10, Cappellotto ne, Shengelia 18, Menalo ne, Mickey 2, Camara 2, Weems 10, Ojeleye 6.

Coach: Scariolo

Arbitri: SAHIN T. – MARTOLINI A. – VALZANI A.

24^giornata di LBA all’Allianz Dome di Trieste, dove la capolista è di scena in trasferta contro Trieste; indisponibile, oltre ai già noti Cordinier, Pajola, Teodosic ed Abass, anche Hackett per un attacco influenzale. Primo quarto di gara in sostanziale equilibrio dopo 6′ dalla palla a due (10-11), la Virtus Segafredo prova a piazzare il primo vantaggio con Belinelli, Lundberg e Shengelia, fino a toccare il +10 (10-18), reazione friulana affidata a Campogrande che punisce la difesa delle V Nere e accorcia a 4 le lunghezze dopo i primi 10′ di gioco (16-20). Nel secondo quarto la squadra di Coach Scariolo mette il piede sull’acceleratore e con Mannion e Belinelli tocca il +12 (20-32) a 6′ dalla fine, altra reazione dei padroni di casa che questa volta costruiscono la rimonta sfruttando le giocate dell’ex di giornata Ruzzier, quando mancano 2′ all’intervallo la Segafredo conduce comunque di 5 lunghezze (35 – 40). Shengelia fa la voce grossa sotto le plance segnando dalla media ma Bartley, Ruzzier e Stumbris chiudono i giochi segnando i punti che rimettono la gara in parità, 45 a 45 dopo 20′ di partita. Il terzo quarto vede i padroni di casa provare ad imporre ritmo e fisicità ma, nonostante le assenze, la Segafredo rimane incollata a Terry e compagni senza lasciare che rotazioni limitate impongano il proprio tributo, dopo la mezz’ora di gioco Trieste mette la testa in avanti con il punteggio di 64 a 59; le V Nere riprendono il pallino della gara, piazzano il break e si riportano in vantaggio dopo 3′ dalla ripresa del quarto quarto (65-66), la partita ora è combattuta, si vive di sorpassi e controsorpassi, fino alle battute conclusive. Mannion e Shengelia tengono vive le V Nere quando il cronometro segna gli ultimi 49” di gara, (77-78), Davies segna dalla media il nuovo vantaggio, Bartley fa 1/2 ai liberi e la Segafredo non riesce a trovare la giocata negli ultimi istanti di gara, si impone Trieste, all’Allianz Dome finisce 80-78.

virtus.it