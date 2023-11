La Vanoli Cremona domina Pesaro con difesa e triple

By

Un Pecchia da quasi tripla doppia e un Zanotti monumentale guidano la Vanoli Cremona a un super successo contro Pesaro. Difesa aggressiva fin dai primi minuti e triple a raffica affossano una Pesaro che ha lottato ma subendo tutta la forza dell’avversario.

Quintetti:

Vanoli: Denegri, MCullough, Pecchia, Adrian, Golden

Pesaro: Mccollum, Bamforth, Totè, Bluiett, Mazzola

1° Quarto:

avvio deciso della Vanoli che con una pressione asfissiante mette subito in crisi Pesaro. McCollough e Golden guidano Cremona al 10-5 dopo pochi minuti ma tanti errori consecutivi al tiro non permettono alla Vanoli di estendere il proprio bottino. Tote guida Pesaro alla riscossa riportando a contatto i suoi ma l’ingresso di Zegarowski ridà energia ai locali: 7 punti per l’esterno USA con la Vanoli che prende nuovamente il largo. Nel finale tripla sulla sirena di McCollough che fissa il 26-17 di fine primo quarto.

2° Quarto: la tripla di Visconti sembra riaccendere Pesaro ma ecco che si scatena l’ex Zanotti che infila 6 punti filati poi con una schiacciata in tap-in inchioda il +17 dopo 4 minuti. Il pubblico di Pesaro spinge alla riscossa la propia squadra e timidamente Blueiett e Bamforth ci provano con qualche tripla ma la Vanoli amministra il bottino rispondendo con McCollough e Golden ai colpi degli avversari. Il primo tempo vede la Vanoli avanti 53-33

3° quarto: Due triple in fila di McCollough e Denegri sembrano dare la mazzata a Pesaro che però dal fondo riesce a trovare le energie per risalire. Bamforth e Tambone puniscono la difesa della Vanoli con triple e iniziative letali con il divario che si abbassa minuto dopo minuto. Cremona riesce a resistere al tentativo di rimonta ospite con un positive finale di quarto con Zegarowski e con il canestro sulla sirena di Zanotti. Il terzo quarto vede la Vanoli avanti 73-53.

4° Quarto: Tripla di Visconti e Bluiett e Pesaro torna sul -11 in 2 minuti. Eboua con 5 punti arresta l’emorragia mentre le giocate di Pecchia riaccendono definitivamente la Vanoli: Pesaro accusa il colpo e così tra assist, recuperi e canestri, Pecchia porta Cremona sul +21 a 4 minuti dalla fine. Pesaro è definitivamente al tappeto, la Vanoli tra recuperi e schiacciate dilaga vincendo per 96-69

I tabellini:

Vanoli Cremona 96-69 Carpegna Prosciutto Pesaro

Vanoli Cremona: Eboua 12, Adrian, Zegarowski 12, Pecchia 9, Denegri 9, Lacey 8, Piccoli, Mccullough 17, Golden 12, Zanotti 17 All. Cavina

Pesaro: McCallum 4, Bamforth 17, Bluiett 11, Visconti 9, Ford 6, Maretto ne, Tambone 10, Stazzonelli ne, Mazzola, Totè 10, Mockevicius 2 All. Buscaglia