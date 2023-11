Cremona, il cuore non basta. Brescia è vincente e tiene la scia delle prime

Brescia ritrova il successo tra le mura di casa battendo Cremona. La Germani fa valere la maggior qualità tecnica del roster e la maggior profondità dello stesso, facendo suo il derby dell’Oglio con merito e raggiungendo Bologna e Venezia in cima alla classifica del campionato. Un avvio di stagione con i fiocchi per la Leonessa, che si gode un gruppo solido e una cinicità da grande squadra, specchio di un gruppo unito e plasmato alla grande da coach Alessandro Magro. Cremona perde con onore, viste le premesse, ma non dà mai la sensazione di poter fare il colpo grosso in trasferta: la gara per gli ospiti parte in salita, a inseguire fino a 14 punti di svantaggio. Cremona è brava a reagire ed alzare la testa, riuscendo anche ad impattare il punteggio nel terzo quarto. E’ qui che Brescia si dimostra più matura, tornando al comando delle operazioni e riuscendo a gestire fino alla sirena finale. Quattro giocatori in doppia cifra per le Germani, squadra che non mostra punti deboli o giocatori opachi e che ha in Christon il simbolo di questa ottima prima parte di stagione: è lui l’MVP della gara con 16 punti e 6 assist per 18 di valutazione. Bene anche Bilan e un Massinburg sempre più a suo agio, oltre che i solidi Gabriel e Burnell. Per Cremona sconfitta che rallenta la rincorsa ai playoff, nonostante i 17 di Golden e Denegri, oltre ai 16 di Zegarowski, che inventa molto ma sbaglia anche tanto.

Cremona riceverà Pesaro la prossima settimana, mentre per Brescia è in programma il big match del monday night, contro la Virtus Bologna.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Akele, Bilan

Quintetto Cremona: Zegarowski, Piccoli, Denegri, Adrian, Zanotti

Parte meglio la Leonessa, che si prende subito l’onere di guidare la partita grazie a un ottimo impatto dopo la palla a due. La bomba di Della Valle vale il primo tentativo di fuga bresciano (10-3) al 3′. Risposta cremonese affidata a Zegarowski, che da subito si prende sulle spalle l’attacco della sua squadra riportandola a -1 (10-9). Le Leonessa lavora bene nel pitturato con Bilan e Gabriel, a confezionare un break 13-3 che spinge i padroni di casa al massimo vantaggio fin qui (23-12 al 9′). Fluido e veloce l’attacco bresciano, mentre quello della Vanoli è lento e tendente alla forzatura: 25-13 alla prima sirena.

Lo spartito non cambia nel secondo periodo, con la Leonessa che continua a premere sull’accelleratore e a trovare i primi punti con Cobbins. Cremona cerca di ricompattarsi e trova punti con Golden e Denegri, che sono puro ossigeno. Brescia risponde con due bombe di fila di Gabriel e Cournooh e a metà tempino Brescia mantiene 14 lunghezze di vantaggio (38-24). Da questo punto si scuote Cremona, che fa vedere di essere un gruppo vero e piazza un parziale 10-0 con cui i viaggianti si rimettono in carreggiata. Protagonista Zegarowski, unico dei suoi in doppia cifra realizzativa. Christon pone fine alla rottura prolungata della sua squadra, la quale va al riposo in vantaggio (40-35).

Sono di Bilan i primi punti della ripresa, ma la partita inizia a farsi dura per Brescia in quanto Cremona tiene bene il campo e trova confidenza col ferro, anche dalla lunga distanza, cosa che non era riuscita fin qui con continuità: McCollough manda a segno la tripla che vale il pareggio Vanoli (48-48 al 24′). Contesa rimessa in piedi dai ragazzi di coach Cavina, che ora fronteggiano il ritorno rabbioso di Brescia, la quale torna avanti ma senza riuscire a scappare come avvenuto nel primo tempo: qualche ingenuità per la Germani, che commette falli ingenui e perde un paio di palloni sanguinosi. Cremona, d’altro canto, si aggrappa alla coppia Pecchia–Golden e rimane saldamente a contatto dei rivali, anche se deve subire una tripla di Gabriel (tra i migliori per Brescia) e due liberi di Cournooh che fissano il punteggio sul 65-58. Golden accorcia al 30′, ben innescato dai compagni (65-60).

Golden continua il suo show in attacco segnando i primi 5 punti dell’ultima frazione per Cremona, che deve però migliorare in difesa dove concede troppi punti facili a Brescia e alle sue bocche da fuoco (70-65 al 33′). Zegarowski muove ancora il tabellino per la Vanoli, ma ora Brescia si affida a un quintetto difensivo che alza la fisicità nella propria metà campo, trovando un canestro dall’arco con Massinburg, il quale sta entrando pian piano nel match. Timeout chiamato da Cremona, che vuole riordinare le idee ma non riesce a muovere il proprio score per diversi possessi, che si rivelano imprecisi ed infruttuosi. Denegri torna a segnare dalla lunga distanza (75-69 al 37′), e ora la Vanoli crede, legittimamente, nel colpaccio: Zegarowski accorcia ancora (75-71) ma ci pensa Massinburg a ricacciare indietro gli avversari (77-71). Il tempo scarseggia, con Zegarowski che segna ancora ma deve abbandonare anzitempo il parquet causa falli. E’ il segnale della resa ospite, finale 84-75.

Germani Brescia vs Vanoli Cremona 84-75 (25-13; 40-35; 65-60)

Brescia: Christon 16, Gabriel 8, Bilan 12, Burnell 3, Massinburg 13, Della Valle 8, Petrucelli 10, Cobbins 3, Cournooh 8, Akele 3, Porto n.e., Tanfoglio n.e. All: Magro

Cremona: Adrian 6, Zegarowski 16, Pecchia 3, Denegri 17, Lacey 2, Piccoli 6, McCollough 8, Grant 17, Zanotti 6, Eboua 0. All: Cavina

MVP Basketinside: Semaj Christon. Chi aveva dubbi su di lui fino a questo momento è smentito. Segna, assiste, difende: una freccia in più per coach Magro e per Brescia.