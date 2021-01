Cremona il cuore non basta, la Virtus Bologna passa al Pala Radi

Cremona senza TJ Williams lotta con il cuore ma non basta per impensierire la Virtus Bologna. Poeta simbolo della voglia di Cremona ma le rotazioni lunghe e la difesa perfetta su Hommes hanno permesso alla Virtus di trovare la vittoria. Bologna regala spettacolo con Teodosic, spesso trovando anche palle perse, ma punendo con triple e schiacciate nei momenti decisivi.

1° Quarto

Un primo equilibrato al PalaRadi con la Virtus Bologna che in attacco si affida al talento di Belinelli sia nel servire i compagni sia nel tiro. Dall’altra parte però gli risponde il leader della Vanoli, Peppe Poeta che in attacco trova i canestri che tengono il divario contenuto. Poeta trova una magia che chiude il quarto sul 25-23 per la Virtus.

2° Quarto

Cremona parte forte con un super Marcus Lee che stoppa e schiaccia con la Vanoli che mette anche la testa avanti. La Virtus ci mette qualche minuto per accendersi per poi rispondere con gli assist di Teodosic con un break di 8-0. Bologna si diletta troppo in passaggi difficili e tiri forzati mentre Cremona timidamente ne approfitta per tornare a contatto con una tripla di Mian. Nel finale per Markovic punisce e sfiora un incredibile buzzer beater. Il primo tempo si chiude sul 42-35 per la Virtus

3° Quarto

Cremona tiene botta spinta da un super Poeta e dalle giocate di Cournooh e Jarvis Williams. Bologna però reagisce spinta dai passaggi immaginifici di Teodosic che propizia un nuovo break in favore degli ospiti. Dopo un antisportivo a Cremona, Bologna trova la doppia cifra di vantaggio grazie a una tripla di Weems. Il terzo quarto finisce sul 61-51 per la Virtus.

4° Quarto

Bologna vola con Hunter piazzando un minibreak in avvio di periodo: super difesa degli ospiti che spegne l’attacco della Vanoli. Cremona finisce le energie, Bologna infila i canestri del ko. Finisce 88-75

Vanoli Cremona 88-75 Segafredo Virtus Bologna

Cremona: Donda, Jarvis Williams 17, Gallo ne, Trunic, Cournooh 7, Lee 8, Hommes 11, T Williams ne, Palmi 10, Poeta 13, Mian 9. All. Galbiati

Virtus Bologna: Deri, Adams 5, Tessitori 3, Abass 2, Belinelli 17, Gamble 6, Teodosic 2, Ricci 7, Alibegovic ne, Markovic 6, Hunter 28, Weems 12. All. Djordevic