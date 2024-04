Cremona in casa non sbaglia: vittoria con Scafati nello scontro salvezza

Cremona torna in casa e torna al successo. Un match intenso fino alla fine vinto dalla Vanoli contro una mai doma Scafati. Infatti gli ospiti hanno lottato fino alla fine avendo a disposizione anche i tiri per ribaltare il punteggio proprio nel finale. Zanotti mano calda, Davis difensore, assistman e clutch player mentre Lacey decisivo nello scavare il break decisivo. Nella partita di Scafati ci sono i muscoli di Gamble e Pinkins e i lampi offensivi del duo Robinson-Rossato.

Quintetti:

Cremona: Denegri, Pecchia, McCollough, Golden, Adrian

Scafati: Robinson, Henry, Rossato, Pinkins, Gamble

1° quarto: ottimo avvio di Scafati in entrambe le metacampo: forza fisica soprattutto a rimbalzo che garantisce importanti extra possessi con un Gamble protagonista. Cremona aggiusta la difesa e con i passaggi di Davis e i punti di Denegri rimette il match in parità. La Vanoli spreca le occasioni per allungare, Gentile e Robinson recuperano lo svantaggio mentre nel finale allo scadere Lacey infila la tripla che vale il 18-17 per i locali.

2° quarto: dopo minuti di errori da ambo i lati, Pini e Rossato accendono il match con Scafati che impatta. Lacey però ribalta l’inerzia con 5 punti filati mentre la tripla di McCollough vale il +7 Cremona al quarto minuto. La partita perde frizzantezza ma Scafati torna a dominare a rimbalzo e pian piano rosicchia punti agli avversari. Lacey con 4 punti tiene a distanza l’arrembante Scafati mentre l’1/2 ai liberi di Davis fissa il 35-30 per la Vanoli.

3° quarto: tante palle perse in avvio con il punteggio che si muove a fatica. Cremona prova a dialogare con i lunghi e infatti sono i punti del duo Golden-Adrian a mantenere i locali in vantaggio. Gamble ci prova ma è l’unico in grado di far male alla difesa cremonese e così Denegri e uno scatenato Zanotti regalano la doppia cifra di vantaggio alla Vanoli. Zanotti da tre punti ispira la fuga dei locali ma nel finale Robinson e Rivers infilano 4 punti utili per tenere Scafati ancora viva. Il terzo periodo vede Cremona avanti 50-42.

4° Quarto: con la difesa e un Zanotti on fire la Vanoli riesce ad allungare ancora. Scafati tra palle perse ed errori fatica a reggere il ritmo di una Cremona che però fallisce il colpo del ko. Pini e Rossato con 5 punti riportano gli ospiti sul -9 a 5 minuti dal termine. Cremona resta a galla grazie a Eboua ma Rossato è scatenato e insieme a Rivers infilano 9 punti che valgono il – 6 a 1,23 dalla fine. Scafati non muore mai e con Pinkins e un canestro su pressing di Rivers si riporta a un solo possesso di distanza. Davis trova la penetrazione che sblocca Cremona, l’errore di Henry risulta chiave mentre il libero finale di Davis fissa il punteggio sul 68-63.

Vanoli Cremona 68-63 Givova Scafati

Vanoli Cremona: Eboua 5, Adrian 6, Davis 6, Pecchia 1, Denegri 10, Lacey 14, Piccoli, McCullough 7, Golden 4, Zanotti 15 All. Cavina

Givova Scafati: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes 3, Gentile 6, Henry, Mouaha ne, Pinkins 8, Rossato 13, Robinson 14, Rivers 7, Pini 5, Gamble 7. All. Boniciolli