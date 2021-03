Il Banco di Sardegna vince in casa nonostante una settimana molto travagliata: davanti a sè ha trovato una Vanoli Cremona che non ha mollato fino alla fine trovando grandi prestazioni dal duo Mian-Barford. Sassari ha saputo punire sia in area con i suoi centri sia dalla distanza con triple pesantissime. Burnell ha poi legato il tutto con giocate positive in attacco ma soprattutto nel finale con due stoppate chiave. Le triple di Kruslin sono arrivate nel momento migliore di Cremona e hanno indirizzato il match sui binari del Banco. Cremona ancora una volta non riesce a essere incisiva nei momenti chiave, riuscendo comunque a rimontare da un passivo importante.

1° Quarto

Cremona parte forte spinta dalle giocate di Marcus Lee. Sassari sbaglia molto dalla distanza e così timidamente la Vanoli mette la testa avanti portandosi sul 10-5 al quarto minuto. Sassari con Gentile impatta ma Mian risponde per Cremona. L’asse Jarvis Williams – Poeta spinge nuovamente la Vanoli ma Sassari riesce a restare in scia grazie ai canestri di Happ. Nel finale tripla di Burnell mentre Barford inventa un super canestro allo scadere che fissa il 29-26 per Cremona

2° Quarto

TJ Williams apre il periodo con una schiacciata in contropiede ma il quarto è dominato da Sassari: Burnell, Kruslin e Happ creano un break che ribalta completamente il match regalando il +10 ai locali al quarto minuto. Sassari difende bene e trova tiri dalla distanza ma la Vanoli trova qualche tripla che non permette al Banco di scappare definitivamente. Sassari però in attacco è on fire con Chessa e Bilan piazza un mini break nel finale del quarto con la prima metà di gara che si chiude sul 56-42 per il Banco di Sardegna.

3° Quarto

Bendzius con una tripla spinge Sassari ma Cremona dal -17 torna sul -9 grazie al trio Mian-Barford- Tj Williams. La partita prosegue all’insegna dell’equilibrio poi rotto dalle giocate di Bilan che propiziano il break della fuga sassarese. Mian firma una tripla pesante nel finale con Sassari che chiude la frazione ancora in controllo sul 77-65.

4° Quarto Cremona non molla, stringe le maglie in difesa mentre in attacco trova canestri importanti con la coppia Mian-Barford. Sassari fatica in attacco tra perse e tiri sbagliati, la Vanoli non affonda il colpo ma ci mette diversi minuti prima di trovare con una tripla di Barford il -5 a 5 minuti dl termine. Nel momento più difficile di Sassari sale in cattedra Kruslin che infila due triple consecutive che spaccano la partita riportando i locali sulla doppia cifra di vantaggio a 2 minuti dal termine. Barford è l’ultimo a mollare con 5 punti in un amen ma Kruslin ancora da chiude i conti. Sassari vince per 95-84.

Banco di Sardegna Sassari 95-84 Vanoli Cremona

Sassari: Bilan 18, Gentile 11, Martis ne, Burnell 13, Gandini ne, Kruslin 20, Chessa 6, Happ 14, Treler ne, Sanna ne. All. Pozzecco

Cremona: Hommes 10, T Williams 10, J. Williams 9, Zacchigna, Barford 20, Donda, Lee 8, Trunic, Mian 23, Poeta 4. All. Galbiati