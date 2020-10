Cremona non si ferma, Varese finisce ko al Palaradi

Vittoria convincente e di forza della Vanoli Cremona che vince la seconda partita consecutiva. In attacco si affida alle magie di Mian, Tj Williams e Hommes mentre in difesa aggredisce con forza gli avversari. Varese è solo Scola e Strautins, gli unici capaci di trovare il modo di far male alla Vanoli.

Quintetti:

Cremona: T. Williams, Cournooh, Mian, Hommes, Lee

Varese: Douglas, Strautins, Scola, Andersson, Ruzzier

1° Quarto: TJ Williams + Hommes e la Vanoli vola al ferro e scappa sull’11-2 nei primi minuti. Varese reagisce grazie a Strautins ma un ottimo Mian mantiene saldo il vantaggio locale. Strautins e De Nicolao nel finale permettono a Varese di chiudere sotto la doppia cifra di vantaggio; Cremona chiude avanti 26-18.

2° Quarto: Poeta e Hommes sparano da 3 e Cremona ritrova la doppia cifra di vantaggio. Morse sotto le plance fa la differenza ma Varese fatica ad accorciare. La Vanoli difende bene, in attacco il talento di Hommes fa la differenza. Nel finale tripla allo scadere di TJ Williams con la Vanoli che chiude la prima metà di gara sul 47-33.

3° Quarto: L’inerzia è ancora nelle mani della Vanoli e sulle ali della coppia Hommes-TJ Williams spinge sull’acceleratore e vola sul +17. Scola tiene a galla d’esperienza Varese mentre 2 triple in fila di Strautins riportano sul -10 gli ospiti al quinto. Diversi errori da ambo i lati, Cremona difende il proprio bottino mentre nel finale Poeta infila un canestro importante che fissa il 62-49.

4° Quarto: Mian infila canestri importanti mentre Varese torna a essere solo Scola. Cremona vola sul +19 a quattro minuti dal termine.

Tabellini:

Vanoli Cremona 80-67 Openjobmetis Varese

Vanoli Cremona: Donda, Cournooh 2, J. Williams 14, Trunic T Williams 17, Mian 15, Palmi 3, Lee 5, Poeta 7, Hommes 17. All Galbiati

Openjobmetis Varese: Ruzzier, 2, Ferrero 5, Scola 24, Strautins 18, Douglas 2, Jakovics 3, Morse 7, De Nicolao 4, Andersson 2, Virginio ne. All. Bulleri