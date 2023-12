Cremona rialza la testa: Tortona cade al Pala Radi

By

Cremona torna alla vittoria con una bella prova corale contro una Tortona scesa in campo a ranghi ridotti. Prestazione importante dei lunghi della Vanoli con il top scorer del match Simone Zanotti chirurgico in area ma in generale anche gli altri compagni di reparto hanno saputo fare la differenza soprattutto nel lungo periodo. Infatti nella prima metà di gara Tortona è riuscita a stare a galla con i rimbalzi offensivi ma una volta che Cremona ha sistemato questo aspetto ha condotto senza alcun tremore.

Quintetti:

Vanoli: Denegri, McCullough, Pecchia, Adrian, Golden

Tortona: Weems, Thomas, Baldasso, Candi, Noua

1° Quarto: ottimo avvio per Tortona che prende subito il largo grazie alla coppia Weems-Baldasso e sfruttando il dominio a rimbalzo offensivo per prendere il largo. La riscossa della Vanoli arriva con i lampi in velocità di Pecchia mentre Zanotti fissa i canestri che ribaltano il punteggio. Tortona resta incollata agli avversari grazie ai lampi di Weems che nel finale fa 2/2 e impatta a quota 18.

2° Quarto: dopo quasi 3 minuti di errori, Lacey sblocca il punteggio ma nuovamente prevale l’quilibrio. Tortona resta a galla con i rimbalzi offensivi che le garantiscono extra possessi mentre Cremona trova punti sia in area sia dalla distanza. Cremona spacca il match con una tripla di Lacey e una di McCullough, Tortona inizialmente resiste poi MCcullough e Adrian regalano il +10 ai locali. Nel finale 1/2 di Piccoli poi Obasohan fa coast to coast e segna allo scadere fissando il 40-31 per la Vanoli.

3° quarto: Golden e McCullough spingono nuovamente la Vanoli sulla doppia di vantaggio ma pian piano Tortona fa partire una lenta ma efficacie rimonta. Decisive le triple che arrivano da quasi tutti gli effettivi che riportano gli ospiti a un possesso di distanza all’ottavo minuto. Nel finale però la Vanoli rialza la testa con Lacey che punisce dalla distanza poi 5 punti in fila di uno scatenato Zanotti fissano il 62-53 per la Vanoli.

4° Quarto: Zegarowski apre il quarto con una tripla pesante con la Vanoli che con Eboua e Zanotti in campo riesce a fare la differenza. Obasohan e Baldasso non demordono e segnano jumper che evitano il ko a Tortona ma la Vanoli non molla e con Golden infila i canestri che valgono un ulteriore allungo. Thomas è l’ultimo a mollare della Bertram ma le triple di Denegri mettono la parola fine al match. Il finale recita 83-67 per Cremona.

I tabellini:

Vanoli Cremona 83-67 Bertram Tortona

Vanoli Cremona: Eboua 5, Adrian 8, Zegarowski 6, Pecchia 7, Denegri 11, Lacey 8, Piccoli 1, Mccullough 11, Golden 9, Zanotti 17 All. Cavina

Bertram Derthona Tortona: Zerini, Tandia ne, Noua 4, Baldi ne, Candi 4, Errica ne, Strautins 9, Baldasso 12, Severini 6, Obasohan 13, Weems 9, Thomas 10. All. Ramondino