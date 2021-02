Cremona ritrova il successo: battuta Trento nello scontro salvezza

Cremona torna al successo in un match importante in chiave salvezza spezzando la maledizione di Trento che al Pala Radi ha sempre vinto. Ottima prestazione dei ragazzi di coach Galbiati che nella prima metà di gara sono stati trascinati da uno strepitoso Mian, poi Poeta ha innescato e acceso la coppia di lunghi J.Williams e Lee mentre nel finale Hommes ha piazzato le giocate decisive per la vittoria. Per Trento Maye è stato mostruoso, quasi perfetto al tiro trascinando la squadra in attacco anche se pesa quel fallo commesso su Hommes che gli ha regalato 3 tiri liberi. Browne bravo a dare la scossa con alcune fiammate, Williams punto di riferimento sotto le plance. Esordio positivo di Barford che ha trovato buone giocate e alcuni canestri importanti in momenti cruciali del match.

1° Quarto

Buona partenza della Vanoli che con ispirato Mian mette subito la testa avanti. Trento però non cade e spinta da Browne e da una super schiacciata in tap-in di Williams resta in scia. Entrano Poeta e Barford e la partita cambia volto: Poeta realizza il 12001 assist in carriera proprio per il neo arrivato mentre Cremona costruisce un break volando sul +7 a 2 minuti dal termine. I locali trovano anche la doppia cifra di vantaggio ma nel finale Trento, grazie a una super rubata di Forray, riesce a dimezzare lo svantaggio in pochi istanti. Il primo quarto vede Cremona avanti 27-23.

2° Quarto

Ancora Trento a inizio secondo quarto con gli ospiti che arrivano al -1. Mian torna a scatenarsi con canestri importanti che mantengono in vantaggio Cremona. Dall’altra parte però gli risponde un Sanders on fire: 3 triple consecutive che portano la Dolomiti Energia in vantaggio sul 35-33 al quarto minuto. Trento vola fino al +5 ma la Vanoli viene scossa dalle schiacciate di Lee e dai canestri di TJ Williams che ribaltano il punteggio. Nel finale errore di Barford, stoppata di Lee e primo tempo che si chiude sul 46-43 per Cremona.

3° Quarto

Primi minuti equilibrati ma Hommes spezza la partita con 7 punti in fila che permettono alla Vanoli di volare sul +7. Trento è in completo blackout mentre la Vanoli spicca il volo con il duo Jarvis Williams – Lee che sotto le plance fanno la voce grossissima sia in attacco che in difesa. La forbice si allarga sempre più con la Vanoli che riesce a chiudere la terza frazione sul 74-59.

4° Quarto

Cremona ha un calo mentre Trento inizialmente non ne approfitta poi Browne in un amen trova i canestri che riportano sotto la doppia cifra la Dolomiti Energia. Cremona però resiste grazie al duo Poeta-Hommes, Trento però prova in tutti i modi a chiudere lo svantaggio grazie a un immenso Maye ma il divario resta invariato sui 7 punti. 3/3 ai liberi di Hommes mentre Trento sbaglia i tiri decisivi. Nel finale tanti falli con il match che si chiude sul 95-87 per la Vanoli.

Vanoli Cremona 85-87 Dolomiti Energia Trento

Cremona: Barford 10, TJ Williams 6, Trunic ne, Jarvis Williams 15, Poeta 8, Mian 17, Lee 13, Cournooh 12, Hommes 13, Donda 1. All. Galbiati

Trento: Martin 4, Jovanovicne, Pascolo ne, Conti, Browne 17, Forray, Sanders 11, Mezzanotte 4, Morgan 3, Williams 22, Ladurner 2, Maye 24. All. Molin