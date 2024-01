Cremona stende una arrembante Trento al Pala Radi

Partita offensivamente frizzante al Pala Radi con Cremona che vince nettamente contro Trento. Divario finale bugiardo con la Vanoli che nell’ultimo ha dovuto sudare la vittoria con la Dolomiti Energia tornata fino al -7 ma nel finale le energie le sono venute meno. Cremona ritrova così la vittoria con difesa forte e punti ben distribuiti.

Quintetti:

Vanoli: Denegri, Lacey, Pecchia, Adrian, Golden

Trento: Ellis, Biligha, Grazulis, Stephens, Baldwin

1° Quarto: primo quarto fatto di canestri e tanto ritmo: Lacey e Pecchia prendono per mano l’attacco della Vanoli mentre Baldwin semina il panico con tiri dalla distanza e scorribande in area. Il risultato è un primo quarto equilibrato e frizzante; nel finale Zanotti sotto le plance riesce a fare la differenza mentre Trento perde smalto con errori dalla distanza e così la Vanoli riesce a chiudere la prima frazione avanti sul 26-21

2° Quarto: anche nel secondo quarto il copione non cambia con Ellis da un lato scatenato in attacco mentre dall’altra parte la coppia Zegarowski-Zanotti spinge Cremona. Il ritmo è sempre alto, diverse stoppate per Trento ma gli ospiti non riescono a colmare il distacco dagli avversari. Al settimo minuto la Vanoli mette la sesta marcia trovando con la difesa e i punti del trio Pecchia-Golden-Denegri i canestri del +14. Trento non riesce a reagire e così nel finale la tripla di Lacey fissa il 53-37 per Cremona.

3° quarto: dopo un paio di minuti di errori da ambo i lati, la Vanoli torna a macinare punti in attacco con Lacey e Denegri che guidano la Vanoli sul +21. Il ritmo di abbassa vertiginosamente e così Trento ne approfitta per riaprire il match: Cremona fatica a rimbalzo e commette palle perse banali mentre la Dolomiti Energia ne per colmare il divario. Qualche errore ai liberi e al tiro frena gli ospiti mentre Cremona ha una reazione d’orgoglio con Adrian e Golden che riportano il vantaggio sui 20 punti. Nel finale però Ellis firma la tripla che fissa il 76-58

4° Quarto: pazzesco avvio di Trento che realizza 8 punti in fila che riaprono il match: Denegri infila una tripla pesantissima ma la Dolomiti Energia c’è e con il solito Ellis e Cooke torna sul -10 a 7 minuti dalla fine. Trento prima si affida alle conclusioni dalla distanza con Alviti poi punisce in area con Udom e Cooke ma Cremona risponde ai colpi degli avversari con le giocate del collettivo, trovando anche il break di 6-0 utile per allungare sul +14 a 3 minuti dalla fine. Trento ha finito la benzina e la Vanoli ne approfitta per dare la mazzata del ko nel finale chiudendo con la vittoria per 99-80.

I tabellini:

Vanoli Cremona 99-80 Dolomiti Energia Trento

Vanoli Cremona: Eboua, Adrian 5, Zegarowski 9, Pecchia 14, Denegri 16, Lacey 13, Piccoli 8, McCullough 9, Golden 18, Zanotti 7 All. Cavina

Dolomiti Energia Trento: Ellis 19, Stephens, Hubb ne, Alviti 16, Niang, Conti, Forray 8, Cooke jr 4, Udom 7, Biligha 7, Grazulis 9, Baldwin 10 All. Galbiati