Daye adora la VitriFrigo Arena, e Venezia vince nuovamente sul campo di Pesaro

Quintetti:

Pesaro: J. Robinson, G.Robinson, Drell, Filipovity, Cain

Cantù: De Nicolao, Stone, Bramos, Daye, Watt

1° QUARTO: Pesaro parte forte in difesa e con due ottime giocate di Cain si porta sul 4-0 dopo 3 minuti; Watt ricuce, ma Gerald Robinson si carica i suoi con 5 punti e l’assist per il suo pivot per il 13-8. Tonut trova i punti del 13-10, Watt continua la sfida a distanza col pariruolo americano, a cui seguono le triple di Filloy e De Nicolao che valgono il 20-15 dopo 8’ esatti. Con l’ingresso delle seconde linee, il punteggio si smuove solo nella parte lagunare con i canestri di Vidmar e di Clark, a cui segue la palla persa di Zanotti che regala agli ospiti l’opportunità non colta di smuoversi dal 20-19.

2° QUARTO: Zanotti si fa perdonare in parte con una schiacciata, Gerald Robinson risponde a Daye dalla media distanza; lo stesso giocatore pesarese regala l’alley oop all’ala italiana. Filipovity allunga il vantaggio sul 28-21, ma Tonut ricuce dall’arco al 14’, seguito poi da Watt che fa valere chili e centimetri in assenza di Cain. Delfino smuove la retina dai 6,75 ma il giro palla di Venezia è ottimale per il nuovo -3 al 16’; Filloy fa saltare numerosi difensori in maglia orogranata, Daye padroneggia il suo “giro e tiro”, ma le squadre litigano col ferro per 180 secondi sul 34-30. L’ex pesarese accorcia dalla lunetta

3° QUARTO: Watt firma il pareggio, Cain inchioda, ma Justin Robinson trova il primo canestro della serata. Bramos e De Nicolao non trovano la retina e Delfino ne approfitta per segnare il 41-36 al 23’. Venezia trova il nuovo canestro dall’arco con Stone, a cui segue Daye per il pareggio; ora è Cain a sfruttare l’assenza dell’avversario diretto a causa dei suoi 4 falli, ma è sempre l’ex VL a riaccorciare per il -2. Tambone ritorna in campo dopo 3 settimane ed insieme al suo pivot firmano il 49-45 a 80 secondi dalla sirena; Campogrande ricuce dalla lunetta, e sono i suoi punti gli ultimi del quarto.

4° QUARTO: Filipovity firma un vitale 2+1 su tap-in, annullato poi dalla tripla di Mazzola, seguita però dalle triple di Justin Robinson e Delfino che valgono il 58-50 al 32’. Lo stesso argentino schiaccia ad una mano, Daye prova a trascinare i lagunari con due triple a cui segue Tonut dalla lunetta per il -2. È questa la coppia che firma il 14-1 che vale il primo vantaggio ospite sul 61-64 al 36’; Watt torna a smuovere il suo tabellino, Delfino porta nuovamente le mani sopra il ferro ma i pesaresi sono -4 e cominciano a perdere palloni sanguinosi; Bramos converte 6 punti imporantissimi, Pesaro si accontenta di tiri dai 7 metri che non vanno a buon fine. Se Daye si trova pure libero il parziale continua a dilatarsi. Finisce 65-78 con la Reyer che infligge uno scarto ampio ma non sufficiente a compensare quello subito all’andata

MVP Basketinside: Austin Daye (24 punti, 8 rimbalzi)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – UMANA REYER VENEZIA: 65-78 (20-19, 14-13, 15-15, 16-31)

Pesaro: Cain 14, G. Robinson 11, Delfino 12, J. Robinson 5, Filipovity 8, Mujakovic ne, Serpilli ne, Zanotti 4, Filloy 7, Drell 2, Tambone 2, Basso ne, All. Jasmin Repesa

Venezia: Watt 12, Bramos 8, Tonut 18, Daye 24, De Nicolao 4, Clark 2, Vidmar 2, Mazzola 3, Cerella, Casarin, Campogrande 2, Stone 3, All. Walter De Raffaele