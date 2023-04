Della Valle on fire e Brescia espugna Reggio Emilia

Con un ultimo quarto super la Germani Brescia espugna il Palabigi, il parziale da 24-9 ha consentito ai lombardi di avvicinarsi ai play off, mentre per Reggio Emilia il discorso si complica decisamente. Uomo della partita senza dubbio Amedeo Della Valle autore di 23 punti ma soprattutto autore di degli ultimi 10 punti dei suoi. Per Reggio sicuramente decisivo il 18/29 ai tiri liberi che in finale punto a punto fa tutta la differenza del mondo.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Diouf, Cinciarini, Hopkins, Olisevicius,Vitali

Germani : Gabriel, Nikolic, Della Valle, Odiase, Petruccelli

Primo quarto : Gara subito intensa con Gabriel da tre e vitali e Diouf da dentro l’area per 4-3 dopo 3 minuti di gioco, con gli arbitri che fischiano soprattutto i falli in attacco. Reggio prova ad allungare con Diouf e Olisevicius, 9-4, Coupain ne mette 4 e riduce lo scarto e Petruccelli riporta Brescia avanti di una lunghezza con una bella entrata, minuto per Sakota. La reazione reggiana è nelle mani di Olisevicius che firma 5 punti di fila e con il libero di Hopkins Reggio è sul 15-10 a 20 secondi dalla fine, Caupain dalla lunga distanza sulla sirena per il 15-13.

Secondo quarto : In apertura di quarto si registrano e primi canestri di Lee e Cournooh e la tripla di Strautins 20-15. Dopo lo 0/2 di Cobbins arriva la tripla di Reuvers e questa volta è Magro a dover chiamare minuto sul 23-15 con la sua squadra che sta sbagliando molto dalla lunga distanza. L’uscita dal time out è buono per i bresciani che trovano 3 punti con Coupail e Cobbins, Reggio con Strautins e Diouf riporta 6 le lunghezze di vantaggio. Si rivede in campo per Reggio Burjanadze, Della Valle firma il suo primo canestro e sul fallo in attacco di Reuvers, minuto per Sakota 29-24. Nel finale Brescia riduce a 3 punti lo scarto con i liberi di Burns, Olisevicius lo imita e chiude Cinciarini con una delle sue entrate 33-27.

Terzo quarto: In apertura di quarto svariati errori da ambo le parti, Diouf eNikolis veri mattatori di questa prima parte con 5 punti a testa 41-32. Reggio perde Vitali che si è visto franare addosso Olisevicius, paga la sua uscita con il gioco da 4 punti di Nikolic per il 42-38 a metà quarto. Reggio è sparita dal campo e Brescia ne approfitta con Della Valle 2+1 e tripla di Gabriel 42-44, minuto per Sakota, parziale 10 -0 . Le reazione di Reggio è immediata con Diouf e Hopkins per +3, interrompe l’inerzia Odiase con un bel tap in. Quattro punti di Strautins prima dell’ultimo minuto riportano i padroni di casa sul 5, minuto per Magro. Finale con Senglin autore di un 3/3 a 8 secondi dalla fine, nulla di fatto per Brescia 54-46.

Quarto quarto : Reggio in apertura di quarto tocca la doppia cifra di vantaggio grazie a Diouf, già autore di 15 punti 58-48. Gabriel e Cournooh riportano Brescia sotto la doppia cifra, Gabriel deve abbandonare la gara per raggiunto numero di falli a 6 minuti dalla fine. Prima Petruccelli e poi Della Valle, tripla al secondo tentativo, mettono solo 3 lunghezze di svantaggio, minuto per Sakota. Dal 60-48 al 60-59 a 4 minuti dalla fine, il fallo di Strautins su Della Valle è contestato dalla panchina e tecnico, Della Valle mette il libero e Nikolic mette tutti i 2 liberi, 60-62. Allungo Brescia con il sottomano di Burns,+3, la tripla di Della Valle dopo lo 0/2 di Diouf consente a Brescia di mettere 6 lunghezze di vantaggio a 2 minuti dalla fine, minuto obbligato per Sakota. Finale con Della Valle show autore di tutti i canestri che consentono a Brescia di espugnare il PalaBigi per 69-74.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – GERMANI BREESCIA 69-74 (15-13,33,27,54-46 )

Unahotels:Reuvers 5 , Hopkins 3,Cipolla,Strautins 12 ,Vitali 5 , Stefanini , Burjanadze ,Cinciarini 9,Lee 2,Senglin 6 ,Olisevicius 12,Diouf 15. Allenatore Sakota

Germani : Gabriel 8 ,Nikolic 11 ,Della Valle 23,Caupain 10,Petruccelli 4,Cobbins 2 ,Odiase 5 ,Burns 7 ,Laquintana ,Cournooh 4 ,Moss ,Akele . Allenatore Magro