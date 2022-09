Derthona è già in palla, superata la Unahotels

Davanti ad un Palasport esaurito ( 600 persone ) in quel Scandiano la Bertram Tortona si aggiudica una amichevole che sa già di campionato, infatti Tortona e Reggio Emilia si troveranno la seconda di campionato. Tortona è quasi al completo, manca solo Caim, mentre Reggio deve ancora annoverare 6 assenze, Strautins,Olisevicus,Hopkins, Ponitka, Robertson, Funderburk. Tortona ha comandato dall’inizio alla fine avendo anche 15 lunghezze di vantaggio. Nonostante questa differenza Reggio è riuscita a rimanere in partita grazie ad un buon Anim e un Diuf sempre presente, Per gli ospiti super partita di Damonte Harper che chiude con 24 punti seguito da Daum con 14, ma lastessa squadra è sembrata già molto in palla.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Stefanini,Anim,Reuvers,Krampelj ,Cinciarini ,

Bertram : Harper, Daum, Radosevic, Macura,Christon

Primo quarto : Avvio di partita caratterizzato da 3 triple consecutive, 2 di Cinciarini ed una di Chirston per il 6-5 iniziale, si mette in mostra per Tortona Harper con 7 punti di fila che portano al vantaggio ospite sul 6-14 dopo 4 minuti di gioco. Sull’azione sbagliata in attacco reggiano Daum la punisce dalla distanta e Menetti a chiamare il primo time out 6-17. Totona non smette di colpire dalla distanza e si incrive a referto anche Severini appena entrtato, Diuf sblocca reggio ma è Macura che raccoglie un pallone dalla spazzatura e con un passo indietro mette i suoi primi punti. Dopo un time out incandescente di Menetti reggio trova 6 punti di fila ma è Filloy a chiudere il quarto sul 17-28.

Secondo quarto : Secondo quarto con le polveri baganate, a sboccare il parziale è Faye con un gioco da 2+1, ancora Faye e tripla di Cinciarini per il meno 3 al 13° di gioco. Radoseciv sblocca Tortona ma prima Anim e poi ancora Faye portano al meno la gara sul 29-30. Tortona replica immediatamente con un parziale di 5-0 firmato da Radosevic,Christon e Severini, per Reggio è Diuf a schiacciare il 33-35, minuto per Ramondino. Il time out da i suoi frutti con 7 punti di fila di Harper frutto anche di un gioco da 3+1, nel finale è tutto ospite con Harper e Radosevic che portano al + 13, chiude sulla sirena Reuvers per il 39-49 finale.

Terzo quarto: La partenza di terzo quarto è nel segno di Diuf che infilala 6 punti consecutivi ed assieme i 2 di Reuvers portano Reggio al meno 2 prima che Christon sblocca una Tortona dalle polveri bagnate. Si arriva al pareggio a quota 51 con il canestro da sotto di Reuvers al 25° di gioco, si scaldano gli animi e ne fa le spese Macura che dopo aver segnato è colto in un fallo tecnico per una esultanza troppo esagerata. Nuovo strappo di Tortona con Daum e Harper, ricuce Reuver e Suljanovic 56-60. Finale con Reggio che trova il pari a quota 61 con Anim e che poi trova il canestro del sorpasso sulla sirena 63-61.

Quarto quarto : Tortona entra in campo con un buon piglio e grazie alla tripla di Filloy ed il canestro da sotto di Radosevic si riporta al +4, minuto obbligato per Menetti. Si gioca punto a punto con Faye che ilmpatta a quota 68, la stanchezza si fa sentire e gli errori sono molti come i 2 di Harper dalla lunetta. Si incrive a referto a nche il giovane Filoni che mette la sua tripla per il +3 Tortona, la quale continua e trova il +7 a 4 minuti dalla fine con Radosevic, ancora minuto per Menetti. Nel finale Tortona si dimostra più in palla anche perché in campo vanno giocatori più esperti e dopo aver trovato il + 10 con Filloy chiudono la gara vincendo per 88-79.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – BERTRAM TORTONA 79-88 ( 17-28, 39-49,63-61 )

Unahotels: Anim 14,Reuvers 13 ,Suljanovic 2,Cipolla ,Krampelj 3,Adeola ,Faye 9,Vitali 8 ,Gloria 2 ,Stefanini ,Cinciarini 14 , Diouf 14 . Allenatore Menetti

Bertram : Criston 7 ,Errica , Candi ,Tavernelli ,Filloy 8,Severini 9,Harper 24,Daum 15,Radosevic 11 ,Macura 11 ,Filoni 3 . Allenatore Ramondino