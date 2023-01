Tortona vince a Varese sulla sirena

Tredicesima giornata al “Lino Oldrini” di Varese, sul parquet due squadre che hanno fatto fino ad ora un buon campionato, la Openjobmetis Varese e la Bertram Derthona. Partita fin da subito equilibrata dai ritmi non elevati, in contrapposizione a quanto fatto fino ad ora dalla squadra di Brase. In avvio di match Varese fatica infatti a trovare spazi in attacco e deve affidarsi esclusivamente a Ross che cerca con profitto alternativamente il canestro e i compagni. Derthona fa valere la maggior fisicità dei suoi giocatori all’interno del pitturato e soffre i tanti minuti in panchina di Christon che si trova con due falli sul tabellino dopo poche azioni. Ne esce un primo tempo equilibrato e nervoso, con gli arbitri che utilizzano numerose volte l’ausilio dell’instant replay per valutare potenziali falli antisportivi, solo Caruso incapperà nella sanzione. Il primo tempo va in archivio con Varese avanti di due punti dopo un secondo quarto in cui a saputo risalire da uno svantaggio di 8 punti a metà quarto. Nel terzo quarto Varese è più incisiva e riesce grazie a Ross a scavare un gap importante che la porta anche sul +13. Derthona è però brava a restare in partita e grazie ad un avvio sprint di ultimo quarto riesce a tornare in partita tornando ad avere un largo vantaggio Ross croce e delizia prima ricuce e riporta aventi Varese poi fa fallo con 1 secondo sul cronometro e Derthona vince con gli ultimi liberi una gran partita.

PRIMO QUARTO: Tortona parte forte facendo sentire alla squadra di casa la maggior fisicità dei suoi giocatori trovando due facili conclusioni con Cain e Daum. Varese risponde grazie ad un ispirato Ross che alterna giocate personali ad assist ai compagni. Brown segna dopo una serpentina in area il canestro del 13-7 di metà quarto. Christon accorcia e riporta Derthona ad un possesso di vantaggio con 2′ sul cronometro del quarto. Candi dall’arco firma il sorpasso con Varese che sembra inceppata in attacco. Il quarto finisce 17-18.

SECONDO QUARTO: Avvio di quarto lento e nervoso con i primi punti che vengono trovati solo dopo 2′ da Tortona, risponde prontamente Ferrero da tre e quindi Woldetensae con la bomba del sorpasso 23-21. Macura segna da sotto quindi ancora Woldetensae. Harper in entrata porta Derthona sul 26-30 di metà quarto. Dopo l’antisportivo di Caruso Tortona raggiunge il massimo vantaggio fin qui 27-33. De Nicolao sblocca l’attacco varesino e una buona difesa con canestro successivo Johnson riporta Varese sul 32-35. Ross scalda la mano e con 2′ sul cronometro il punteggio è di 37-38. Il gioco da tre di Brown rimette in parità la gara. Ross segna per il sorpasso biancorosso, con 50″ da giocare Ramondino chiama time-out. Prima la schiacciata di Owens, poi il canestro di Cain partita alla pausa lunga sul 44-42.

TERZO QUARTO: Harper dall’angolo firma subito il primo controsorpasso del secondo tempo. Le percentuali realizzative del match si alzano a causa di difese decisamente leggerine. Johnson commette fallo in marcatura su Macura, le successive proteste gli valgono il tecnico ed quarto fallo. La bomba di De Nicolao vale il 59-57 di metà quarto. Woldetensae mette una tripla dopo una rubata di Ross e il 65-57 induce Ramondino al time-out. Filloy ricuce per Derthona dopo il ritorno in campo. Ross con due triple mette il massimo vantaggio varesino 71-59. I ritmi scendono e il quarto si chiude sul 73-62.

QUARTO QUARTO: Daum entra di forza e segna in penetrazione, ripete l’azione successiva, subendo fallo e con il libero aggiuntivo Tortona tona a -6. Radosevic la mette da tre e Derthona è di nuovo in partita a un solo possesso di svantaggio. Il ferro sputa la tripla di Tavernelli ma dopo 3′ Varese non ha ancora trovato il canestro, ci pensa Brown dall’arco a sbloccare i suoi. Candi dall’arco, poi Brown fa fallo in attacco. Candi in penetrazione mette il canestro del pari 76-76 minuto per Brase. Filloy mette la bomba frontale del sorpasso. E’ sempre Ross a tenere vivi i suoi mettendendo la bomba del -2 a 2′ dalla sirena. Ross palleggia e prende la mira, tripla dell’ 88-85 con 36″ da giocare. Filloy segna la tripla del pari 29″, time out Brase. Varese sbaglia l’azione offensiva e sul contropiede, con un secondo sul cronometro, Ross fa fallo. Liberi Christon mette il primo e sbaglia volutamente il secondo Derthona vince 88-89.