Difesa e gioco di squadra, la Reyer Venezia supera Tortona all’esordio stagionale

Vittoria convincente per gli orogranata contro una Tortona che fatica a trovare soluzioni facili grazie all’ottima difesa dei ragazzi di coach Spahija. Ottimo l’esordio per il neo arrivato Wiltjer.

Quintetto Venezia: Spissu, Tucker, Parks, Sims, Tessitori

Quintetto Tortona: Dowe, Obasohan, Weems, Daum, Thomas

PRIMO PERIODO

Sono di Spissu i primi due punti della stagione orogranata dopo quasi 2’ di gioco. Subito difesa forte per gli orogranta che ribaltano l’azione con Tessitori e Parks per il 8-1 dopo 4’. Tortona fatica enormente ad entrare in partita grazie all’aggresività di Tucker e compagni avantio sul 13-3 a metà del quarto. Daum prova dare scossa a Tortona che cerca di tornare a contatto sul 13-6 con 3’42’’ dalla fine del primo quarto. Adesso è Venezia in rottura prolungata con Tortona che torna ad un possesso di distanza sul 13-10 con 1’30’’ dalla prima sirena. Reazione orogranata con Parks che riporta a distanza di sicurezza Venezia. Ultimo possesso per Tortona che con Candi chiude il quarto sul 17-12.

SECONDO PERIODO

Inizio del quarto nel segno di O’Connell che con le sue giocate spinge i suoi sul 26-14 dopo 4’. Seconda parte del quarto spezzettato e con il punteggio bloccato sul 28-17 dopo 6’. Ci pensa Tucker con tutta la sua esplosività a portare Venezia sul nuovo massimo vantaggio per il 32-17 con 2’26’’ dall’intervallo lungo. Ultimi due minuti del primo tempo con Weems che prova a riportare a contatto i piemontesi. Ultimo possesso orogranata con Wiltjer che perde palle e il quarto si chiude sul 35-24.

TERZO PERIODO

Parte ancora forte Venezia che vola sul 46-30 grazie alle triple di Simms dopo 4’. Tortona risponde colpo su colpo con Daum e Dowe, ma Venezia con l’erngia di Parks e un ottimo Wiltjer si porta sul 52-37 entrando negli ultimi 2 minuti. gli orogranata alzano ancora una volta il muro difensivo con Tortona che fatica a trovare soluzioni facili e il terzo quarto si chiude sul 56-39.

QUARTO PERIODO

L’ultimo quarto si apre con le giocate di Wiltjers (16 punti fin qui) che spinge gli orogranata sul 62-41 dopo 3’. Daum prende Tortona per mano e prova a non far scappare via Venezia sul 66-51 a metà del quarto. Ultima metà del quarto con Venezia che resta in controllo senza mai rischiare e porta a casa i primi due punti della stagione.

Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona 76-60

Parziali: 17-12; 35-24; 56-39.

Umana Reyer Venezia: Tessitori 10, Spissu 8, Casarin 4, De Nicolao ne, O’Connell 4, Janelidze, Parks 10, Brooks, Simms 8, Wiltjer 19, Brown 3, Tucker 10. All.re Spahija

Bertram Derthona Tortona: Zerini, Dowe 15, Candi 6, Tavernelli, Strautins ne, Baldasso, Severini 1, Daum 16, Obasohan 6, Weems 4, Thomas 10, Radosevic 2. All.re Ramondino